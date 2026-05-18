#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierile la grădinițe și creșe încep pe 25 mai. Mihaela Simion, inspector pentru educație timpurie în cadrul ISJ Iași: „Pentru grădinițe sunt suficiente locuri în tot județul Iași. Nu rămân copii în afară. La grădinițe nu avem circumscripții, tocmai pentru a veni în sprijinul părinților.

Publicat de andreeadaraban, 18 mai 2026, 11:09

Înscrierile pentru grădinițe și creșe încep pe 25 mai, după etapa de reînscrieri programată între 18 și 22 mai. Părinții pot completa trei opțiuni pentru unitățile de învățământ dorite, iar repartizarea se face automat în platforma națională, în funcție de locurile disponibile și criteriile de departajare.

Inspectorul pentru Educație timpurie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Mihaela Simion, spune că în acest an vor exista suficiente locuri în grădinițele din județ, inclusiv în municipiul Iași. „Pentru grădinițe sunt suficiente locuri, pentru întreg județul Iași. Probleme până acum aveam pe municipiul Iași, dar vă garantez că anul acesta sunt suficiente locuri pentru a cuprinde copiii în grădinițele și din municipiul Iași”, a declarat Mihaela Simion.

Potrivit reprezentantei ISJ Iași, la grădiniță pot fi înscriși copiii care au împlinit 3 ani până la 1 septembrie. „Părinții își pot înscrie copiii începând de la 3 ani. Să aibă vârsta de 3 ani împlinită la data de 1 septembrie. Pot fi înscriși și copiii care împlinesc 3 ani după 1 septembrie, dar până la 31 decembrie, în condițiile în care vor mai fi locuri disponibile”, a explicat aceasta.

Copiii între 0 și 3 ani sunt înscriși la creșă. În municipiul Iași funcționează 13 creșe, iar alte unități similare există în Miroslava, Ciurea, Târgu Frumos și Pașcani.

Cum funcționează reînscrierile

Între 18 și 22 mai are loc etapa de reînscriere pentru copiii care frecventează deja grădinița și continuă în aceeași unitate. „Copiii care au frecventat grupa mică, respectiv grupa mijlocie, dacă părinții își doresc, vor depune o cerere pentru a continua și în anul școlar următor la aceeași unitate de învățământ”, a precizat Mihaela Simion.

Părinții care doresc transferul la altă grădiniță vor participa direct la etapa de înscriere.

Spre deosebire de școli, la grădinițe nu există circumscripții obligatorii, iar părinții pot opta pentru orice unitate. „La grădinițe nu avem circumscripții, tocmai pentru a veni în sprijinul părinților. Ei își pot înscrie copiii la cea mai apropiată grădiniță de domiciliul lor sau serviciul să fie în proximitatea grădiniței”, a explicat inspectorul.

Prioritate au copiii de 4 și 5 ani, deoarece grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu. Printre celelalte criterii generale se numără: existența unui frate în aceeași unitate; situația în care unul dintre părinți este student; existența unui certificat de handicap; alte criterii stabilite prin metodologia Ministerului Educației.

Fiecare grădiniță poate avea și criterii specifice proprii. „Pentru copiii de grupă mică, să aibă 3 ani împliniți până la data de 31 august sau, în general, pentru grădinițele din județ, să locuiască în comuna în care doresc să-și înscrie copiii”, a explicat reprezentanta ISJ.

Trei opțiuni și repartizare automată pentru etapa de înscrieri

Părinții trebuie să completeze o singură cerere, în care pot selecta trei opțiuni de grădinițe sau creșe. „Este indicat să completeze trei opțiuni unde doresc să înscrie copilul. În cazul în care nu ocupă un loc la prima opțiune, automat analizăm cererile pe a doua opțiune sau pe a treia opțiune”, a declarat Mihaela Simion.

Aceasta a subliniat că dosarele nu pot fi depuse simultan la mai multe unități. „În momentul în care completează cererea, trebuie să țină cont că această cerere se introduce în sistemul național. Dacă în aceeași perioadă depun dosar la altă unitate, se vede și cererea este respinsă și rămâne prima cerere depusă.”

Ce trebuie să conțină dosarul

Dosarul de înscriere trebuie să includă: cererea-tip, copie după certificatul de naștere al copilului; copii după actele de identitate ale părinților; adeverințe de salariat pentru grădinițele cu program prelungit. „Aceste grădinițe cu program prelungit se adresează prioritar copiilor care provin din familiile unde ambii părinți lucrează”, a explicat Mihaela Simion.

Calendarul înscrierilor

Prima etapă de înscriere se desfășoară între 25 mai și 18 iunie:

25–29 mai: depunerea dosarelor;

2–8 iunie: analizarea primei opțiuni;

9–12 iunie: analizarea celei de-a doua opțiuni;

15–17 iunie: analizarea celei de-a treia opțiuni;

18 iunie: afișarea rezultatelor.

A doua etapă continuă în perioada iunie–iulie, iar etapa de ajustări va avea loc în august. Nu rămân copii în afară. Avem această etapă de ajustări în care sunt repartizați copiii care nu au găsit un loc în primele două etape”, a declarat inspectorul ISJ Iași.

Alternative educaționale în grădinițe

În județul Iași funcționează și grupe organizate după alternative educaționale precum Step-by-step și Waldorf în sistemul de stat, respectiv Montessori în sistemul privat. „La nivelul județului Iași, în grădinițe se aplică alternativa Step-by-step, alternativa Waldorf și Montessori”, a precizat Mihaela Simion.

Despre sistemul Step-by-step, aceasta spune că este apropiat de curriculumul clasic, dar pune accent pe activități organizate pe centre de interes.„Se lucrează pe șapte-opt centre de interes, în funcție de preferințele din ziua respectivă ale copiilor. Într-un centru pot fi maximum opt copii, ceea ce este benefic pentru copii”, a explicat reprezentanta ISJ Iași.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Înscrierile pentru grădinițe și creșe încep pe 25 mai, după perioada de reînscrieri. Ce trebuie să știe părinții? De la ce vârstă, de exemplu, își pot înscrie copiii la grădiniță?

Mihaela Simion: Dacă vorbim doar de grădiniță, părinții își pot înscrie copiii începând de la 3 ani. Să aibă vârsta de 3 ani împlinită la data de 1 septembrie. Pot fi înscriși și copiii care împlinesc 3 ani după 1 septembrie, dar până la 31 decembrie, în condițiile în care vor mai fi locuri disponibile, prioritatea având copiii care au 3 ani împliniți.

Andreea Daraban: Copiii cu vârste între 0 și 3 ani merg la creșă. Sunt suficiente locuri în creșe, în grădinițe? Aveți o estimare făcută în acest moment?

Mihaela Simion: Pentru grădinițe sunt suficiente locuri, pentru întreg județul Iași. Probleme până acum aveam pe municipiul Iași, dar vă garantez că anul acesta sunt suficiente locuri pentru a cuprinde copiii în grădinițele și din municipiul Iași. Încă nu putem da cifre. Așteptăm să fie aprobat planul de școlarizare care va fi afișat la sediile instituțiilor de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar.

Andreea Daraban: Câte grădinițe sunt în Iași și câte creșe?

Mihaela Simion: Haideți să o luăm întâi pe nivel antepreșcolar. Pentru nivelul antepreșcolar, pe municipiul Iași avem 13 creșe, dar creșa municipiului Iași are primăria ca unitate fondatoare. Avem creșă în comuna Miroslava, unde de asemenea, primăria este unitate fondatoare. Avem creșă în comuna Ciurea, primăria fiind unitate fondatoare. La Târgu Frumos, creșa este preluată de Grădinița cu program prelungit, iar la Pașcani, creșa este preluată de Grădinița cu program prelungit nr. 2. Mai avem și grupe de antepreșcolari deschise la Dancu și la Aroneanu, dar acestea sunt deschise în cadrul școlilor, nu au personalitate juridică.

Andreea Daraban: Câte grădinițe sunt în județul Iași?

Mihaela Simion: La ora actuală mai avem 7 grădinițe cu personalitate juridică în tot județul Iași: una la Hârlău, una la Pașcani, una la Târgu Frumos și una la Lunca Cetățuii. Celelalte grădinițe sunt incluse în structurile școlilor.

Andreea Daraban: S-a făcut această reorganizare anul trecut.

Mihaela Simion: Da, în luna august. Acele grădinițe nu aveau numărul de copii înscriși necesari pentru a-și păstra personalitatea juridică.

Andreea Daraban: Pe 18 mai începe etapa de reînscrieri. Ce înseamnă acest lucru?

Mihaela Simion: În perioada 18-22 mai realizăm înscrierile. Copiii care au frecventat grupa mică, respectiv grupa mijlocie, dacă părinții își doresc, vor depune o cerere pentru a continua și în anul școlar următor la aceeași unitate de învățământ.

Andreea Daraban: Dacă nu își doresc la aceeași unitate?

Mihaela Simion: Dacă nu doresc la aceeași unitate, vor merge pe etapa de înscriere la unitățile școlare pe care și le doresc.

Andreea Daraban: Există și copii care mai repetă grupa mare, de exemplu care nu împlinesc vârsta pentru a merge la școală. Ce se întâmplă cu aceștia?

Mihaela Simion: Copiii, care nu împlinesc șase ani pe 31 august, pot repeta grupa mare, depun cerere de reînscriere și rămân în grădinițe. Dacă părinții doresc să îi dea la școală, pot face acest lucru, au nevoie doar de o adeverință de la grădiniță, care atestă faptul că al lor copil este dezvoltat și îl pot înscrie la clasa pregătitoare. Avem și cazurile în care copiii au șase ani împliniți la 31 august și din diverse motive, la solicitarea părinților, pot repeta și ei grupă mare. Depun la Inspectoratul Școlar, la comisia județeană, o solicitare în acest sens de amânare și pot să înscrie copiii în continuare la grupa mare.

Andreea Daraban: După această etapă de reînscriere, urmează etapa de înscriere propriu-zisă, atât în învățământul antepreșcolar cât și în învățământul preșcolar. Ce trebuie să știe părinții în acest sens? Ei merg la unitățile la care sunt arondați? Părinții pot merge să-și înscrie copiii doar în circumscripțiile de care aparțin? Sau se pot duce și către alte unități?

Mihaela Simion: Etapa de înscriere debutează pe 25 mai, pe locurile care rămân disponibile după etapa de reînscriere. Părinții trebuie să știe că aceste locuri disponibile după reînscriere se calculează astfel: din numărul total de locuri aprobat în planul de școlarizare, scădem locurile care s-au ocupat în etapa de reînscriere. Ce este liber afișăm pentru înscriere. La grădinițe nu avem circumscripții, tocmai pentru a veni în sprijinul părinților. Sunt părinți care lucrează, ambii părinți lucrează și atunci au nevoie de o grădiniță cu program prelungit. Ar fi existat posibilitatea ca în zona în care locuiesc să nu avem grădiniță cu program prelungit și să fie arondați doar la o grădiniță cu program normal. Și atunci, pentru a veni în sprijinul părinților, ei își pot înscrie copiii la cea mai apropiată grădiniță de domiciliul lor sau serviciul să fie în proximitatea grădiniței. Deci, unul dintre criteriile generale ale Ministerului, stabilit prin metodologia de înscriere, este acesta, domiciliul sau serviciul în proximitatea grădiniței la care depun cerere de înscriere.

Andreea Daraban: Iată, am intrat și în criteriile de selecție. Ce alte criterii mai sunt pentru a putea înscrie copiilor la grădiniță?

Mihaela Simion: Primul criteriu și cel mai important, au prioritate copiii care au deja 4 ani împliniți. Grupa mijlocie și grupa mare sunt nivel de învățământ obligatoriu. Deci, prioritate au copiii cu 4-5 ani împliniți. De asemenea, un alt criteriu ar fi dacă au un frate în unitate, dacă unul dintre părinți este student sau înscris la o altă formă de învățământ, dacă există un certificat de handicap. Sunt 8 criterii generale stabilite de minister. Părinții le pot găsi pe site-ul nostru și vor fi afișate și pe site-urile și la avizierele unităților de învățământ.

Andreea Daraban: Tot pe site-ul dumneavoastră se găsesc și documentele necesare pentru a constitui acest dosar de înscriere.

Mihaela Simion: În primul rând, va fi acea cerere tip pe care o vom posta pe site, respectiv cerere specifică nivelului antepreșcolar și cea pentru nivelul preșcolar. Părinții trebuie să țină cont că pot completa trei opțiuni și este indicat să completeze trei opțiuni unde doresc să înscrie copilul. Și asta pentru că în cazul în care nu ocupă un loc la prima opțiune, automat analizăm cererile pe a doua opțiune sau pe a treia opțiune, fără a mai merge să depună dosarul la altă unitate de învățământ.

Andreea Daraban: Este repartizat automat?

Mihaela Simion: Este repartizat automat în cadrul platformei. Vedem care este a doua opțiune pe locurile rămase libere, poate fi admis sau pe a treia opțiune, fără a merge și a depune dosarul la mai multe unități de învățământ.

Andreea Daraban: Trebuie să precizăm că nici nu se poate înscrie copilul în același timp la mai multe unități.

Mihaela Simion: Exact. În momentul în care completează cererea, trebuie să țină cont că această cerere se introduce în sistemul național. Va apărea CNP-ul copilului. Dacă în aceeași perioadă depun dosar la altă unitate, se vede și cererea este respinsă și rămâne prima cerere depusă.

Andreea Daraban: Așadar, părinții trebuie să știe foarte clar că înscriu copilul la o unitate de învățământ, dar completează trei opțiuni, astfel încât să aibă șansa să intre la una dintre ele, în cazul în care la prima opțiune nu mai sunt locuri.

Mihaela Simion: Și ca să completăm ce conține dosarul, va trebui să aibă copie după certificatul de naștere al copilului, copie după buletinele părinților. În cazul grădinițelor cu program prelungit sunt necesare și adeverințe de salariat, pentru că aceste grădinițe cu program prelungit se adresează prioritar copiilor care provin din familiile unde ambii părinți lucrează.

Andreea Daraban: Spuneați că nu s-a aprobat încă planul de școlarizare. Cum se stabilește numărul de locuri? În funcție de ce stabiliți numărul de locuri atât pentru creșe cât și pentru grădinițe?

Mihaela Simion: Fiecare unitate de învățământ trebuie să transmită o proiecție a planului de școlarizare, câte grupe ar putea forma în anul școlar următor, aceasta fiind aprobată în Consiliul de Administrație al unității.

Această proiecție se transmite către minister și în momentul în care o primim aprobată o afișăm.

Andreea Daraban: Știm că este o cerere foarte mare, atât pentru creșele de stat cât și pentru grădinițele cu program prelungit din Iași. Au fost cazuri în anii trecuți când nu au avut loc toți copiii?

Mihaela Simion: Pentru copiii de 4-5 ani au fost locuri, locuri sunt. Dar părinții doresc la anumite grădinițe, cât mai aproape de locul în care stau sau lucrează. În momentul în care nu reușim să asigurăm loc acolo, avem posibilitatea de a le oferi o soluție la o altă grădiniță. Nu rămân copii în afară. Avem această etapă de ajustări în care sunt repartizați copiii care nu au găsit un loc în primele două etape sau părinții nu au fost în țară când s-au desfășurat primele două etape și atunci depun cererile în etapa de ajustări care este în luna august.

Andreea Daraban: Cum e structurat calendarul înscrierilor la grădinițe și creșe? Există mai multe etape?

Mihaela Simion: Avem trei etape. Primele două etape cu încă trei sub-etape. Prima se derulează în intervalul 25 mai – 18 iunie. Perioada 25-29 mai se depun dosarele de înscriere. Le pot depune fizic, le pot transmite pe e-mail. În cazul acesta trebuie să depună și o declarație precum că documentele sunt conforme. Le pot trimite prin poștă, cum le este mai ușor. În perioada 2-8 iunie se analizează prima opțiune de pe cerere. Perioada 9-12 iunie se analizează a doua opțiune de pe cerere, iar în perioada 15-17 iunie a treia opțiune de pe cerere. Pe 18 iunie se afișează rezultatele pentru prima etapă. Părinții trebuie să știe că nu afișăm rezultatele după procesarea dosarelor, pe fiecare opțiune în parte. Doar la finalizarea primei etape afișăm rezultatele pe toate cele trei opțiuni.

Andreea Daraban: Așadar, părinții, dacă văd că al lor copil nu se află pe listă, nu trebuie să intre în panică, pentru că urmează o a doua etapă.

Mihaela Simion: Urmează o a doua etapă. Pe data de 18 iunie afișăm rezultatele după prima etapă și locurile rămase libere pentru etapa a doua. Etapa a doua are, de asemenea, trei sub-etape. Tot trei opțiuni pot completa. Și avem intervalul 22-26 iunie pentru prima opțiune, 29 iunie- 1 iulie a doua, 26 iulie a treia. Pe 29 iulie afișăm rezultatele la etapa a doua și locurile rămase libere pentru etapa de ajustări, cu care ne ducem în august, respectiv 17-27 august.

Andreea Daraban: Am vorbit despre criteriile generale de departajare care se aplică dacă numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri aprobat în planul de școlarizare. Spuneați că toți copiii vor avea un loc la grădiniță, indiferent de ceea ce se întâmplă. Înțeleg că regula potrivit căreia grădinițele aplicau ordinea descrescătoare a vârstei pentru selecția copiilor în momentul în care la înscriere existau mai multe solicitări decât numărul de locuri libere a fost eliminată din metodologia de înscriere la grădiniță. Ce înseamnă acest lucru mai exact și de ce a fost luată această măsură?

Mihaela Simion: Am primit Ordinul 3706/2026, în luna aprilie, în care într-adevăr a fost eliminată această mențiune și se păstrează doar analiza dosarelor în funcție de numărul de criterii generale și specifice. Deci, pe lângă criteriile generale stabilite de Minister, fiecare unitate de învățământ își poate stabili un set de criterii specifice pe care le vor trimite la avizat de către Consilierul Juridic al Inspectoratului Școlar.

Andreea Daraban: Care sunt aceste criterii specifice? Ne puteți da un exemplu ca să ne facem o idee?

Mihaela Simion: Sunt stabilite aceste criterii specifice pentru copiii de grupă mică, să aibă 3 ani împliniți până la data de 31 august, pentru că noi în criterii generale avem 4 ani și atunci pentru cei de grupă mică să aibă 3 ani împliniți sau, în general, pentru grădinițele din județ, să locuiască în comuna în care doresc să-și înscrie copiii. Mai sunt copiii care merg la grădinițele unde se aplică alternative educaționale în funcție de specificul unității de învățământ.

Andreea Daraban: Ce înseamnă aceste alternative educaționale?

Mihaela Simion: La nivelul județului Iași, în grădinițe se aplică alternativa Step-by-step, alternativa Waldorf și Montessori. Alternativele Step-by-step și Waldorf le avem pe grădinițe de stat. Cei care aplică pentru Step-by-step merg după curriculum național. La Waldorf au curriculum specific alternativei lor. Alternativa Montessori se aplică în grădinițele particulare.

Andreea Daraban: Dar există, la nivel național, grădinițe de stat care aplică această metodă Montessori?

Mihaela Simion: Nu, la grădinițe de stat nu. Doar pentru grădinițe particulare se aplică această alternativă Montessori. Step-by-step, Waldorf merg și pe grădinițele de stat.

Andreea Daraban: Și cu această alternativă Step-by-step, câte grădinițe există în județul Iași?

Mihaela Simion: Avem trei grădinițe în care se aplică această alternativă.

Andreea Daraban: Și există o solicitare mai mare? Sunt cereri mai multe pe aceste grădinițe?

Mihaela Simion: Nu, nu. Modul în care se derulează activitățile în cadrul alternativei Step-by-step este apropiat de ceea ce ne permite curriculum să facem. Diferă puțin modalitatea de lucru copiii. Se lucrează pe centre de interes. Nu se aplică în totalitate lucrul cu întreg grupul de copii. Se lucrează pe șapte-opt centre de interes, în funcție de preferințele din ziua respectivă ale copiilor. Într-un centru pot fi maximum opt copii, ceea ce este benefic pentru copii.

Andreea Daraban: Pot face educatorii și în grădinițele obișnuite astfel de centre.

Mihaela Simion: Exact. Aceste centre le avem stabilite și prin curriculum național. Acesta este motivul pentru care am spus că respectăm curriculum național și este foarte apropiat de ceea ce se întâmplă într-o grădiniță care nu are colege pregătite pe alternativă.

