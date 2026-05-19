(AUDIO)Librex/2026 – Sub semnul educației și al performanței: două apariții editoriale în colecția Academia Practică a EUAIC (I)

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 09:39

În perioada 6 – 10 mai a.c., la Iași, în incinta Palas Mal, s-a desfășurat ediția a XXXI-a a Târgului de Carte Librex. În ziua de joi, 7 mai 2026, începând cu ora 14, în spațiul de evenimente AGORA EX LIBRIS din incinta Palas Mall, s-a desfășurat lansarea volumului L’Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires, carte semnată de către conferențiar universitar, doctor în Filologie, Diana Gradu, de la Colectivul de Limba şi literatura franceză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Volumul a văzut lumina tiparului în colecția Academia Practică a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2025.

Despre carte au vorbit prof. univ., dr. în Filologie, Simona Modreanu; conf. univ., specialist în Științe Filologice, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Din deschiderea prezentării cărții L’Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires, de prof. Diana Gradu, postăm discursul domnului profesor Ioan Alexandru Tofan, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, cel care a povestit despre experiența sa în ceea ce privește procesul dictării, dar aduce și felicitările cuvenite pentru autoarea cărții de față. Universitarul ieșean, în contextul lansării cărții avea să precizeaze „mă bucur să găsesc în zestrea editurii noastre cartea Dianei Gradu și să redescopăr fără presiunea notei și fără presiunea timpului, rolul fundamental al dictării atunci când este vorba să înveți o limbă străină”.

În cele ce urmează, postăm discursul autoarei cărții L’Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires, cea care mulțumește tututor celor implicați în ceea ce privește apariția volumului, pentru ca imediat să ne ofere amănunte concrete despre structura acestuia; conferențiar universitar, doctor în Filologie, Diana Gradu, de la Colectivul de Limba şi literatura franceză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ajunge la concluzia că „am material și pentru un al doilea volum, pentru că în anii în care am predat limba franceză, am avut inspirația și obligația să schimb anual textele sau – de la an la an – să observ ceva la ele și să le rafinez în măsura în care s-a putut”.

Cu prilejul lansării cărții de față, am invitat la dialog pe doamna prof. univ., dr. în Filologie, Simona Modreanu, cea care ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine de ansamblu a volumului (n.n. L’Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires), amintindu-ne și de exclusivitățile surprinse de autoare în paginile acestuia.

În ziua de sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 16, la Congress Hall (Atrium, nivel 2.00), s-a desfășurat prezentarea volumului Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de prof., dr. în Filologie, Claudia Sava, carte publicată în aceeași colecție – Academia Practică – a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Invitați pentru a vorbi despre cartea de față au fost: prof. Simona Manu – director adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, prof. dr. Monica Iosub, prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan, director al Editurii UAIC, și conf. univ. dr. Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii UAIC.

În cele ce urmează, din timpul lansării postăm discursul doamnei profesor de limba și literatura română Claudia Sava, autoare a cărții Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, cea care ne spune povestea acesteia. „Prin volumul pe care-l propunem încercăm să formăm reflexul de a gândi limba, nu doar de a o reproduce”, ne spune doamna profesor Claudia Sava. Spre finalul discursului, doamna profesor aduce mulțumirile cuvenite atât reprezentanților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cât și celor ai Editurii.

Imediat după încheierea evenimentului, am invitat la dialog pe conf. univ., dr. în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Întâi de toate, doamna profesor Livia Iacob ne creionează, prin cuvânt, o imagine a cărții Dianei Gradu, volum lansat în ziua de 7 mai 2026, cu acent pe exclusivitățile reflectate în paginile acestuia, oferindu-ne și câteva explicații despre conținutul cărții de față.

O altă temă despre care ne vorbește doamna profesor Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii UAIC, se referă la ce-a de-a doua carte lansată în programul Librex/2026.

Concret, este vorba despre Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de profesor de limba și literatura română Claudia Sava (n.n. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași). Aflăm amănunte atât despre adresabilitatea cărții de față, cât și despre autorul acesteia.

Referitor la cele două cărți lansate în programul Librex, doamna profesor Livia Iacob conchide: „pledez pentru rigurozitate, pentru cultura clasică, pentru întoarcerea la umanioare în sensul genuin al cuvântului. Sunt convinsă că în calitate de obiect cartea nu va dispărea, chiar dacă la momentul actual trece prin niște metamorfoze, trebuie să învățăm să le utilizăm în folosul și sprijinul nostru, ci nu împotriva noastră”.

În aceași zi de sâmbătă, 9 mai 2026, în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Târgului de Carte LIBREX (ediţia XXXI, 6-10 mai, Palas Mall, Iași), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit Premiul „Laurențiu Ulici” pentru antologia Poezie și proză. Chipuri în oglindă, de Ana Blandiana, ediție îngrijită de conf. univ., doctor în Filologie, Livia Iacob.

Cartea premiată a fost publicată anul acesta la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa poetei Ana Blandiana de către reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mai exact în ziua de 16 martie 2026. Volumul conține o amplă selecție din opera scrisă de către Ana Blandiana de-a lungul unei cariere literare de peste șase decenii.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)