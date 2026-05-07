Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 11:42

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” – Trei zile de evenimente cu artiști de marcă ai scenei românești

Adjudul devine, în perioada 22-24 mai 2026, capitala culturală a emoției, teatrului și muzicii, odată cu desfășurarea celei de-a V-a ediții a Festivalului de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”, găzduit de Casa de Cultură „Tudor Vornicu”.

Ediția din acest an propune un program amplu, cu 9 evenimente majore, desfășurate pe parcursul a trei zile și cu peste 20 de artiști consacrați și invitați speciali din teatru, film și muzică.

Unul dintre punctele forte ale ediției din 2026 îl reprezintă prezența unor nume importante ale scenei românești, care dau festivalului vizibilitate și relevanță la nivel național: Maia Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Paul Surugiu Fuego, Marina Florea, Mihai Trăistariu, Vasile Muraru, Valentina Fătu, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Ileana Popovici, Laurențiu Damian, Vasilica Tătaru, Adrian Artene, Daniela Tănase, Alexandru Brădățan, Octavian Strunilă, Paul Ipate, Dana Dembinski, Emil Măndănac, Andreea Mateiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Andreia Măcelaru Șofron, Alexandra Paftală și mulți alții.

Andrei Giurgia, manager Asociația Artis: „Ediția a V-a a festivalului confirmă continuitatea unui proiect cultural construit cu responsabilitate și respect față de public. Am gândit programul acestei ediții ca o întâlnire între mari artiști ai scenei românești și publicul din Adjud, într-un cadru care pune în valoare teatrul, muzica și filmul la cel mai înalt nivel artistic. Festivalul rămâne un reper cultural pentru oraș și un omagiu constant adus memoriei lui Ion Dichiseanu”.

George Claudiu Nica, primarul Municipiului Adjud: „Este o bucurie să vedem cum Adjudul devine, pentru câteva zile, un loc de întâlnire al artiștilor consacrați și al tinerelor talente, al publicului de toate vârstele, dar mai ales al celor care cred în puterea artei de a uni oameni.

Le mulțumesc organizatorilor, partenerilor și tuturor celor implicați pentru dedicarea și profesionalismul de care dau dovadă. Le mulțumesc anticipat invitaților noștri pentru prezența lor pe scena adjudeană în cadrul acestui festival și îi încurajez pe toți adjudenii să participe activ la manifestările pregătite”.

Programul complet:

Vineri, 22 mai 2026

17:00 – Deschiderea oficială a festivalului

*discursuri oficiale

*prezentare making of de la ediția a IV-a a festivalului, mai 2025

*Vernisajul expoziției fotografice cu tematica ediției de anul acesta

17:30 – Proiecția filmului Tunelul (regia Francisc Munteanu) – Proiecție aniversară – 60 de ani de la lansare

Participă: Ioana Dichiseanu, Ileana Popovici, Laurențiu Damian, Simona Florescu și Adrian Artene

20:30 – Spectacol de teatru Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara (regia Alexandru Jitea), cu Andreia Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc. O producție Teatrul Nottara

Sâmbătă, 23 mai 2026

14:00 – Recital Paul Surugiu – Fuego – Cântul, Arta, Poezia – iubirile pentru care a plâns și Dumnezeu! Spectacol de muzică și poezie – alături de familia unită a maestrului Ion Dichiseanu

*Prezentare fragment în avanpremieră din cartea În numele tatălui (Autori Ioana Dichiseanu și Adrian Artene)

19:00 – Spectacol de teatru Ce-și doresc femeile? (text și regie Octavian Strunilă), cu Octavian Strunilă, Paul Ipate, Dana Dembinski, Emil Măndănac, Andreea Mateiu. O producție Teatrul Metronom

*În deschidere

Trupa BOTTAART – Colegiul Național Emil Botta, Adjud. Piesa ANALFABETUL (adaptare după Branislav Nusici). Profesor coordonator: Simona Stăncan

Duminică, 24 mai 2026

17:00 – Spectacol de teatru Fluturi, fluturi de Aldo Nicolaj (regia Toma Hogea), cu Maia Morgenstern, Marius Manole, Alexandra Paftală. O producție Ateneul Național din Iași

19:00 – Spectacol muzical “Amintește-ți clipa 5.0” IN MEMORIAM Ion Dichiseanu

Participă: Vasilica Tătaru, Mihai Trăistariu, Marina Florea, Valentina Fătu, Vasile Muraru, Daniela Tănase, Alexandru Brădățan, Ioana Dichiseanu, Anastasia Artene, Simona Florescu – AER LIBER – PIAȚETA ION DICHISEANU

*În deschidere

Rebeca Pușcașu – câștigătoarea trofeului în cadrul Concursului Regional Florile Copilăriei, ediția a XII-a, 2026, Adjud

21:30 – Închiderea Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu

Concluzii și anunțarea ediției următoare

Biletele pentru spectacolele de teatru și recitalul cu Paul Surugiu – Fuego, se pot cumpăra de la casieria Casei de Cultură “Tudor Vornicu”, Adjud (program Luni-Joi 09.00-16.00, Vineri 09.00-13.00)

Intrarea la filme, spectacolul muzical și celelalte evenimente este liberă.

Informații: 0237.641.946

Detalii despre program și pe pagina de facebook

Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu

Organizatori: Primăria Municipiului Adjud prin Casa de Cultură „Tudor Vornicu”

Cu sprijinul: UCIN

Producător: Asociația ARTIS

Susținut de: Cinemaraton

Parteneri media: Agerpres, Radio România Cultural, Radio Iași, Viva FM, Radio Hit, Gândul, Cancan, Ciao, Movie News, RFI