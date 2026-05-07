Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Leul continuă să se deprecieze faţă de euro

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 10:45

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi a atins un nou minim istoric: 5 lei şi 26 de bani, în creştere cu 5 bani faţă de cotaţia precedentă, înregistrând un nou minim.

În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 3,5%, după ce stagnase la 5,09 lei pentru un euro de la începutul anului.

Moneda naţională a pierdut teren şi în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4 lei şi 47 de bani, în creştere cu un ban, comparativ cu ziua de marţi. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676 de lei, de la 653 în şedinţa precedentă.

În schimb, Bursa de Valori Bucureşti a sfidat situaţia de pe scena politică şi a închis în creştere şedinţa de ieri, principalul indice, BET, apreciindu-se cu peste 1%.

Acţiunile Electrica au urcat cu aproape 10%, în timp ce titlurile Romgaz au înregistrat un plus de 2,7%, după ce compania a anunţat că a ajuns la un acord pentru preluarea Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte din România .(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Două proiecte promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în România
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 14:07

Două proiecte promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în România

Două proiecte în valoare de aproape 77 de milioane de lei promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în...

Două proiecte promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în România
Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 13:19

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 lei, în...

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei
(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 12:20

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie

UPDATE, ora 12:00 –  Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, deocamdată sunt informale şi potrivit unor...

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 10:40

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri că, până în ultima zi în această funcţie, va lucra pentru interesele României şi nu îşi va...

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 10:36

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale

Festivalul Internațional Grand Prix Nova lansează a doua ediție a concursului deSCRIS – debut pentru scenarii românești originale, scrise...

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 10:07

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare și responsabilității publice”

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare...

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare și responsabilității publice”
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 09:35

Se anunţă o etapă intensă de negocieri pe scena politică pentru conturarea unei noi majorităţi guvernamentale

Se anunţă o etapă intensă de negocieri pe scena politică pentru conturarea unei noi majorităţi guvernamentale, după ce executivul condus de...

Se anunţă o etapă intensă de negocieri pe scena politică pentru conturarea unei noi majorităţi guvernamentale
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 06:20

Proiecții în 13 oraşe în cadrul Festivalului Filmului European, aflat la ediţia cu numărul 30

Festivalul Filmului European, aflat la ediţia cu numărul 30, cea mai extinsă de până acum, aduce proiecţii în 13 oraşe din ţară, în care...

Proiecții în 13 oraşe în cadrul Festivalului Filmului European, aflat la ediţia cu numărul 30