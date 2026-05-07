Leul continuă să se deprecieze faţă de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 10:45

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi a atins un nou minim istoric: 5 lei şi 26 de bani, în creştere cu 5 bani faţă de cotaţia precedentă, înregistrând un nou minim.

În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 3,5%, după ce stagnase la 5,09 lei pentru un euro de la începutul anului.

Moneda naţională a pierdut teren şi în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4 lei şi 47 de bani, în creştere cu un ban, comparativ cu ziua de marţi. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676 de lei, de la 653 în şedinţa precedentă.

În schimb, Bursa de Valori Bucureşti a sfidat situaţia de pe scena politică şi a închis în creştere şedinţa de ieri, principalul indice, BET, apreciindu-se cu peste 1%.

Acţiunile Electrica au urcat cu aproape 10%, în timp ce titlurile Romgaz au înregistrat un plus de 2,7%, după ce compania a anunţat că a ajuns la un acord pentru preluarea Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte din România .(Rador/ FOTO radioiasi.ro)