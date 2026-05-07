Noaptea Privighetorilor, festivalul naturii la Iași, 16 mai 2026. Carmen Gache, Anca Colibaba și Corina Forăscu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 10:08

Omul care aduce vestea

Noaptea Privighetorilor, festivalul naturii la Iași, 16 mai 2026

Tururi ornitologice ghidate în Complexul Delta Moldovei, sâmbăta viitoare!

Carmen Gache, coordonator Societatea Ornitologică Română, sucursala Iași, Anca Colibaba, președinte executiv Fundația EuroEd și profesorul Corina Forăscu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

„SOR Iași, alături de parteneri, vă invită la Noaptea Privighetorilor, un eveniment dedicat păsărilor, iubitorilor de natură și celor care vor să se bucure de muzică, descoperiri și activități în aer liber. Este momentul perfect să vă lăsați inspirați de farmecul păsărilor și al muzicii, exact așa cum cântecul emblematic al privighetorilor a reușit să inspire artiști din toate timpurile.
✨ NOAPTEA PRIVIGHETORILOR | IAȘI 2026
�� Complex Delta Moldovei
�� Sâmbătă, 16 mai 2026
�� Ora 14:00
�� Ce vă “clocim” (a se citi pregătim cu bucurie)?
�� Ateliere educative
Activități prietenoase pentru copii și adulți: Atlasul Păsărilor Iașului, jocuri cu păsări, colorat, identificare, precum și descoperiri interesante despre reptile și insecte.
�� Concert de muzică clasică
Un moment artistic special, cu lucrări și teme muzicale inspirate de natură și păsări, toate dedicate lor și habitatelor acestora, într-un cadru natural perfect pentru ascultare, relaxare și contemplare.
Interpretează: Ştefan Diaconu (flaut), Codrina Angelinei (flaut), Violeta Marie-Kalypso Brac De La Wavre (flaut), Alexia Vatamanu (flaut)
�� Tururi ornitologice ghidate
Participanții vor putea descoperi păsările din zonă alături de ghizi, cu speranța ca, pe parcursul plimbării, să poată fi văzute sau auzite și privighetorile.
�� Expoziție foto
O expoziție dedicată frumuseții naturii și păsărilor, prin fotografii care surprind diversitatea, culoarea și expresivitatea înaripatelor.
��‍��‍��‍�� De ce să participați?
Complexul Delta Moldovei este amplasat într-o arie naturală cu peisaje deosebite, liniștea specifică naturii și o diversitate mare de specii de păsări. Evenimentul oferă ocazia de a petrece timp de calitate în aer liber și de a descoperi natura într-un mod plăcut, prin activități care te aduc mai aproape de lumea păsărilor și de farmecul zonei. Nu în ultimul rând, vă veți putea bucura de produse de sezon la standurile producătorilor locali prieteni ai naturii.
�� Participarea se face printr-o donație, online sau la fața locului:
�� https://www.sor.ro/noaptea-privighetorilor-iasi/
�� La intrarea în zona evenimentului, participanții vor prezenta dovada donației.
Fondurile strânse vor fi direcționate către programele educative ale Societății Ornitologice Române.
Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de natură, muzică și de lumea fascinantă a privighetorilor. ��
ℹ️ Date informative despre Complexul Delta Moldovei:
��30 km distanță de Iași – 35 de minute de parcurs cu mașina personală
�� Adresa: Sat Larga Jijia, Str. Pescarilor Nr.32, Com. Movileni, Jud. Iasi
�� Locație GPS: https://share.google/q2bFTeq8grbv9a9eJ”

