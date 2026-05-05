(AUDIO) Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de prof. Claudia Sava, va fi prezentată la LIBREX (6-10 mai 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 10:04

La Iași, în ziua de sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 16, în ATRIUM, Palas Mall, în programul Târgului de Carte LIBREX (6-10 MAI a.c.) va fi prezentată cartea Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept.

Volumul este semnat de către Claudia Sava, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

Volumul a văzut lumina tiparului, anul acesta, în colecția Academia Practică a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Invitați pentru a prezenta cartea sunt prof. Simona Manu, director adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași; prof. dr. Monica Iosub; prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza”, și conf. univ. dr. Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii UAIC.

În contextul lansării de zilele viitoare, am invitat la dialog pe doamna profesor Clauda Sava, dr. în Filologie, autor al cărții Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept.

Concret, aflăm amănunte despre structura volumului, cu accent pe temele suprinse în paginile acestuia; doamna profesor ne spune și cui se adresează cartea de față, pentru ca aproape de finalul dialogului, pentru publicul ascultător interesat, să lanseze o invitație de a participa la prezentarea volumului.

 

 

 

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Auxiliarul didactic se adresează candidaților la facultățile de drept din România. Lucrarea a urmat viziunea specifică testelor-grilă aplicate în anii anteriori la proba de admitere de la facultățile de drept și conține 10 teste/ 500 de itemi, precum și soluții/ explicații pentru itemii propuși, valorificând atât bibliografia recomandată, cât și lucrări academice recente din domeniul lingvistic”, după cum ne-au precizat despre apariția editorială de față reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

