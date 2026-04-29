Cercetarea – Scoarţe, covoare, drăgare – de academician Ion H. Ciubotaru și etnolog Silvia Ciubotaru – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 30 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 11:03

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (Radio România Iași, h 21:03) difuzăm discursul doamnei Silvia Ciubotaru, doctor în Filologie, cercetător principal gradul I la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippidi” al Academiei Române, Filiala Iași, discurs rostit cu prilejul lansării volumului Scoarţe, covoare, drăgare. Studiu introductiv, aparat critic şi corpus de documente. Autori: etnologii ieșeni Ion H. Ciubotrau și Silvia Ciubotaru.

Cartea a fost lansată, la Iași, în ziua de vineri, 20 martie 2026, începând cu ora 12, în Sala „Petru Caraman” a Muzeului Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cercetarea – Scoarţe, covoare, drăgare, semnată de către regretatul academician Ion H. Ciubotrau și etnolog Silvia Ciubotaru a văzut lumina tiparului la Editura Palatul Culturii din Iași în anul 2025.

Concret, ascultăm povestea volumului de față, cu precizarea că are în centrul atenţiei colecţia Muzeului Etnografic al Moldovei, mai exact scoarţele, covoarele şi drăgarele deţinute de muzeul ieşean, considerate de către autori adevărate mărci de identitate, în care se îmbină frumosul, utilitarul şi valorile rituale ori ceremoniale.

Spre finalul emisiunii, invităm la dialog pe etnolog Ioana Repciuc, expert în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial, doctor în Filologie, cercetător științific în cadrul Departamentului de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Etnolog Ioana Repciuc ne vorbește despre dosarul înaintat (începutul lunii aprilie a.c.) – la UNESCO – (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) de către România, Albania și Turcia, dosar intitulat „Găteala tivurilor, practica tradițională de înfrumusețare” pentru înscrierea pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

Muzica pe care o difuzăm în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții este de pe Compact Discul atașat cărții Cântece propriu-zise din Moldova, carte semnată de către etnologii ieșeni Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru, cercetare care a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2021.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 30 APRILIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – http://myradioonline.ro/radio-iasi

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Muzeul Etnografic al Moldovei – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (Facebook)