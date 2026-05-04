Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026, dedicat ingineriei civile. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Foto: Larisa Sidor și Tudor Mihăilă

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 09:56

Viitorii ingineri se întâlnesc la Iași! Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026!

Larisa Sidor și Tudor Mihăilă, coordonatorii proiectului, în matinal cu Adina Șuhan

Mesajul echipei:

„IAcSIc 2026 – Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Ingineria Civilă – O sesiune națională de Comunicări Științifice din Domeniul Construcțiilor care va stimula creativitatea și va pune în valoare cunoștințele studenților!

Scopul proiectului este acela de a reuni studenți și cadre didactice din centre universitare pentru un concurs internațional de comunicări științifice, desfășurat pe parcursul a 4 zile, în perioada 08–12 mai 2026.

Proiectul se va desfășura în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, la Facultatea de Construcții și Instalații.

„Târgul pentru Viitor”, eveniment organizat în cadrul Întâlnirii Academice și Culturale a Studenților din Ingineria Civilă, are loc în perioada 11-12 mai 2026, în intervalul orar 11:00- 16:00.”

În România, legea stabilește condițiile în care un minor poate răspunde penal, în funcție de vârsta acestuia și de existența...

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (Radio România Iași, h 21:03) difuzăm discursul doamnei Silvia Ciubotaru, doctor...

Soprana Irina Baianț vine la Iași! Conferința, "Confesiuni de Catifea", mâine, 30 aprilie, la Palatul Culturii! Irina Baianț s-a auzit în...

La mulți ani, ASJ! Asociația Studenților Jurnaliști a marcat cei 19 ani de existență printr-o gală aniversară organizată luni, 27 aprilie,...

Jandarmeria de la Iași, la datorie de 1 mai! Ieși la iarbă verde? Respectă regulile! Sublocotenent Ema Tereș, purtător de cuvânt Inspectoratul...

La Iași se va desfășura miercuri, 29 aprilie,  o nouă ediție a unui eveniment devenit deja tradiție în peisajul educațional local: Salonul...

Singurele limite pe care le avem în viață sunt cele pe care ni le punem singuri. Olga Popa nu s-a lăsat ghidată de limite, iar la 68 de ani...

Omul care aduce vestea: „Dor de Basarabia", festival marca ATRAG, 3 mai 2026, la Sala Pașilor Pierduți din Iași. Dumitrita Mocanu și...

