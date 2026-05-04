Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026, dedicat ingineriei civile. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Foto: Larisa Sidor și Tudor Mihăilă

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 09:56

Viitorii ingineri se întâlnesc la Iași! Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026!

Larisa Sidor și Tudor Mihăilă, coordonatorii proiectului, în matinal cu Adina Șuhan

Mesajul echipei:

„IAcSIc 2026 – Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Ingineria Civilă – O sesiune națională de Comunicări Științifice din Domeniul Construcțiilor care va stimula creativitatea și va pune în valoare cunoștințele studenților!

Scopul proiectului este acela de a reuni studenți și cadre didactice din centre universitare pentru un concurs internațional de comunicări științifice, desfășurat pe parcursul a 4 zile, în perioada 08–12 mai 2026.

Proiectul se va desfășura în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, la Facultatea de Construcții și Instalații.

„Târgul pentru Viitor”, eveniment organizat în cadrul Întâlnirii Academice și Culturale a Studenților din Ingineria Civilă, are loc în perioada 11-12 mai 2026, în intervalul orar 11:00- 16:00.”