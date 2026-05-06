Colecția Ethnos a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – o arhivă vie de obiceiuri, credințe și identitate – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 7 mai, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 09:47

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 7 MAI a.c, h 21:03-22) a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu Livia Iacob, conferențiar universitar, doctor în Filologie, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; povestim despre fondul editorial al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu accent atât pe colecțiile acestuia, cât și pe o parte dintre premiile obținute, de exemplu în anul 2025.

Interlocutorul nostru ne mai vorbește despre colecțiile prestigioasei edituri universitare, cu accent pe Colecția Ethnos, colecție înființată și coordonată – până mai ieri – de către regretatul academician Ion H. Ciubotaru.

Doamna profesor Livia Iacob, în exclusivitate, ne vorbește despre editarea – în următoarea perioadă – a operei integrale a ilustrului savant Petru Caraman.

Dragi ascultători, pentru că am amintit de Colecția Ethnos a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a întări cele pe care ni le prezintă doamna profesor Livia Iacob, am invitat la dialog pe etnolog Ioana Repciuc de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Ediția de astăzi a emisiunii Tradiții o ilustrăm cu muzică de pe Compact Discul atașat cărții Cântece propriu-zise din Moldova, carte semnată de către etnologii ieșeni Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru, cercetare care a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2021.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 7 MAI 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: site Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” – https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/ethnos/1