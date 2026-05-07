Alertă la graniță! Bărbat căutat pentru trei crime, prins în PTF Albița în timp ce încerca să intre în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 11:18

Scene tensionate în toiul nopții la granița de est a României. Un cetățean din Republica Moldova, urmărit internațional pentru implicarea în trei omoruri comise pe teritoriul Federației Ruse, a fost depistat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul, în vârstă de 60 de ani, s-a prezentat în dimineața zilei de 6 mai, în jurul orei 03:20, pentru efectuarea controlului de frontieră, fiind pasager într-un autocar care urma să intre în România.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au scos la iveală faptul că pe numele acestuia era emisă o alertă Interpol de urmărire internațională, cu mențiunea „căutat în vederea arestării”. Surse judiciare indică faptul că individul este cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei, fiind considerat un suspect extrem de periculos.

Momentul identificării a declanșat imediat procedurile specifice de securitate. Bărbatul a fost reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, care urmează să stabilească pașii legali privind eventuala sa extrădare și colaborarea cu autoritățile internaționale.

Captura de la Albița vine într-un context în care autoritățile europene intensifică monitorizarea rutelor folosite de suspecți pentru a evita arestarea.

Anchetatorii nu au făcut publice, deocamdată, detalii despre circumstanțele celor trei crime sau perioada în care acestea ar fi fost comise. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)