Iași: Teatrul Luceafărul va participa la două festivaluri în luna mai

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 mai 2026, 09:05

Luna mai este una dintre principalele favorite ale organizatorilor de festivaluri, agenda de gen abundând în evenimente.

Două dintre producțiile artistice ale Teatrului Luceafărul Iași au fost selectate în două prestigioase manifestări de artele spectacolului, reconfirmând calitatea actului estetic al echipei.

„Invitațiile de a participa sunt foarte numeroase, și pentru lunile acestea și pentru toamnă, uneori nici nu le putem onora întrucât se suprapun datele. Instituția noastră este dorită de organizatori, publicul ne urmărește, producțiile scenice de la Luceafărul sunt moderne, imaginate în stilistici actuale, propun mizanscene atractive, cu prestații actoricești de top”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

Duminică, 10 mai, de la orele 10.30 și 12, în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamț se va juca FRUMOASA ȘI BESTIA după Frații Grimm, un titlu care a umplut sălile atât la sediu, cât și în alte reuniuni la care a participat. Atractivitatea repertorială și bunul renume ale Teatrului Luceafărul au făcut ca biletele puse în vânzare să se epuizeze rapid, ambele reprezentații fiind sold out. Festivalul pietrean se află la ediția numărul 37, debutează pe 10 mai, spectacolul nostru fiind primul din program. Agenda Festivalului include montări ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” Timișoara, Teatrului Act București, Teatrului Național Tg. Mureș, Teatrului Nottara București, Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrului de Comedie București.

Un alt eveniment pe care Teatrul Luceafărul îl va deschide este Festivalul Gulliver Galați, ediția 32 (21-24 mai). TĂRÂMUL FERMECAT (scenariu după mituri și povești africane și regia Oana Leahu) se va juca în orașul de pe Dunăre pe 21 mai, ora 11.

Duminică, 10 mai, la sediu vom juca:

ora 11, HANSEL ȘI GRETEL – teatru de obiecte, selectat în urmă cu câteva sezoane la Festivalul Internațional de Teatru Xian China (regia: Ion Ciubotaru, obiecte scenice: Constantin Butoi, distribuția: Carmen Mihalache, Liliana Mavriș Vârlan, Alex Iurașcu, George Cocoș)

ora 17.30, PEȘTIȘORUL DE AUR (text și regie Constantin Brehnescu, cu Doina Iarcuczewicz și Liviu Smântânică), ambele la sala mică.

Biletele se achiziționează de pe platforma bilet.ro sau de la casieria teatrului.