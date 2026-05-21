Ateneul ieșean celebrează luna iunie prin concerte de excepție la Palatul Culturi

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 07:27

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul la o experiență culturală de excepție pe parcursul lunii iunie.

Holul de Onoare și Sala Voievozilor vor deveni scenele unor recitaluri unde rafinamentul muzical va întâlni eleganța arhitecturală, toate evenimentele sunt programate de la ora 19:00.

Seria debutează marți, pe 2 iunie 2026, în Holul de Onoare, cu ansamblul Pro Musica Academica, laureat al Marelui Trofeu din cadrul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”. Artiștii Daniel Paicu, Zaharia Hojbotă, Emilian Clipa și Narcis Arhire își propun să aducă în fața publicului versatilitatea și farmecul clarinetului, printr-un repertoriu contrastant. De la rigoarea clasică a lui Bach și Mozart, până la energia modernă a lui Astor Piazzolla și George Gershwin.

Cel de-al doilea concert, „Cobza românească și vocea în lumea lui Anton Pann” este dedicat patrimoniului național, aducând în prim-plan cobza românească, instrument protejat UNESCO. Marți, pe 9 iunie 2026, Luiza Muscalu, Daniela Furtună alături de Gabriel Bîrjovanu și Ciprian Oloi vor reinterpreta piese celebre de Anton Pann, oferind o călătorie sonoră arhaică, cu o vibrație actuală, în cadrul elegant al Holului de Onoare.

Pe 16 iunie 2026, publicul este invitat la un eveniment cultural de excepție, „Muzele”, susținut de celebrul violonist Alexandru Tomescu în cadrul Turneului Internațional Stradivarius 2026. Găzduit de Sala Voievozilor, concertul promite o explorare sonoră a inspirației artistice, prin timbrul legendar al viorii Stradivarius Elder-Voicu. Alături de maestru, vor urca pe scenă Dragoș Ilie (chitară clasică) și Omar Massa (bandoneon), oferind o experiență muzicală fascinantă.

Seria concertelor se încheie miercuri, pe 17 iunie 2026, cu prezența maestrului Horia Mihail. Ediția din acest an a turneului „Pianul Călător” continuă tradiția de a aduce muzica clasică de cel mai înalt nivel aproape de public, într-un dialog pianistic plin de emoție și virtuozitate.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.

