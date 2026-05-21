Creştinii sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Domnului

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 06:58

Creştinii sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Domnului, momentul când Iisus Hristos S-a ridicat la cer de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, la 40 de zile după Înviere.

Înălţarea Domnului este, din anul 1920, şi Ziua Naţională de cinstire a eroilor. Ceremonii militare, slujbe de pomenire și momente de reculegere vor marca această zi. Clopotele bisericilor ortodoxe vor bate la prânz în semn de preţuire şi recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru apărarea poporului român.

Tot astăzi, creştinii ortodocşi şi greco catolici îi sărbătoresc pe sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Împăratul Constantin a permis oficial practicarea religiei creștine în Imperiul Roman iar mama sa, Elena, este cunoscută în tradiția creștină pentru descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim și pentru ridicarea mai multor biserici în locuri sfinte.

Peste 1,8 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica. (FOTO crestinortodox.ro)

