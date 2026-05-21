Aproape 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 07:35

Circa 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica joi, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, dintre care peste 1,1 milioane de femei şi aproximativ 667.000 de bărbaţi.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, cel mai întâlnit nume masculin este Constantin – 416.627, urmat de Cosmin – 116.691, Costel – 73.540, Costică – 22.993, Costin – 22.257 şi Costinel – 10.475.

Totodată, 824.187 de femei poartă numele de Elena, Ileana – 92.020, Lenuţa – 59.618, Constanţa – 38.456, Ilinca – 30.798, Constantina – 18.716, Eleonora – 14.345.

Pe 21 mai sunt sărbătoriţi şi cei care poartă numele Constandina, Costica, Costina, Costinela, Ela, Eli, Ilenuş, Ilenuţa, Ilina, Leana, Leanca, Lena, Leni, Nuţa, Nuţi, Nuţica, Tanţa, Tanţi, Tănţica, precum şi Constandin, Constanţiu, Costache, Costea, Costeluş, Costi.

Sfinţii Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena, pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 21 mai, sunt primii împăraţi creştini. Pentru marea contribuţie la răspândirea şi înflorirea creştinismului, Constantin şi mama sa au fost trecuţi de Biserica Ortodoxă în rândul sfinţilor şi sunt socotiţi 'întocmai cu Apostolii'.