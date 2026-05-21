Conferința Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria" Iași: Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 07:25

Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și în colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”  și Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează cea de-a VII-a ediție a Conferinței Anuale „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”. 
Evenimentul reunește cercetători, cadre universitare, muzeografi, arhiviști și specialiști din domeniul patrimoniului cultural, interesați de valorificarea și promovarea istoriei orașului Iași, din perspective diverse și interdisciplinare. Conferința își propune să aducă în atenția publicului contribuții științifice dedicate evoluției istorice, culturale și sociale a Iașului, punând accent pe personalități marcante, spații reprezentative și instituții care au modelat identitatea orașului de-a lungul timpului.
Comunicările științifice din acest an sunt reunite în cinci secțiuni tematice, după cum urmează: Orașul Iași și oamenii săi;  Orașul în mărturii arhivistice; Patrimoniul cultural și memoria orașului; Spații de cultură și locuri ale memoriei; Orașul în surse cartografice.
Cu acest prilej va avea loc și evenimentul de lansare a revistei Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, seria III, nr. VII. Publicația va fi prezentată de prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, membru corespondent al Academiei Române.
Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 22 mai 2026, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași. În același cadru se va desfășura și vernisajul expozițiilor: Mănăstirea ,,Trei Ierarhi” din Iași, martor tăcut al istoriei,  și Regele Carol I. Cronica unei epoci de modernizare a României.
Comunicările vor fi susținute la sediul central al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, din Strada Zmeu, nr. 3, acolo unde va avea loc și vernisajul  expoziției Expresia sinelui, realizată de artista Eva Radu, ce va fi prezentată publicului de conf.univ.dr. Răzvan Zuzu Caratănase.
În data de 23 mai 2026, în Sala Gotică a Mănăstirii ,,Sfinții Trei Ierarhi” se va desfășura secțiunea Orașul în surse cartografice, urmată de dezbaterea intitulată Mănăstirea ,,Trei Ierarhi” -de la legendă, la adevăr.
Iubitori ai istoriei acestui oraș sunt așteptați la ediția curentă a conferinței!
