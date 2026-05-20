Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Accident pe DJ 248, la Rateșu Cuzei: un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului

Vaslui: Accident pe DJ 248, la Rateșu Cuzei: un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului

Vaslui: Accident pe DJ 248, la Rateșu Cuzei: un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 12:42

Trafic blocat astăzi dimineață pe DJ 248, în apropierea localității Rateșu Cuzei, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului și a izbit puternic un stâlp de electricitate.

La locul intervenției au ajuns de urgență pompierii de la Stația de Pompieri Negrești, cu o autospecială echipată pentru descarcerare, dar și un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui.

Din fericire, șoferul, un bărbat de 58 de ani, a reușit să iasă singur din autoturism înainte de sosirea salvatorilor. Acesta a fost preluat de ambulanță pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.

Impactul a fost suficient de puternic încât să avarieze serios stâlpul de electricitate lovit de mașină, motiv pentru care autoritățile au solicitat intervenția distribuitorului de energie electrică. În paralel, pompierii au asigurat zona pentru prevenirea unui eventual incendiu.

Polițiștii urmează acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

Etichete:
(AUDIO) Romanian Creative Week a închis expoziția „Malleus Maleficarum”, găzduită de Palatul Braunstein, și a sesizat Poliția după compromiterea expoziției care include o carte de patrimoniu a Muzeului Național Brukenthal
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 12:14

(AUDIO) Romanian Creative Week a închis expoziția „Malleus Maleficarum”, găzduită de Palatul Braunstein, și a sesizat Poliția după compromiterea expoziției care include o carte de patrimoniu a Muzeului Național Brukenthal

Organizatorii expoziției „Malleus Maleficarum” au decis închiderea evenimentului, găzduit de  Palatul Braunstein din Iași, și au depus...

(AUDIO) Romanian Creative Week a închis expoziția „Malleus Maleficarum”, găzduită de Palatul Braunstein, și a sesizat Poliția după compromiterea expoziției care include o carte de patrimoniu a Muzeului Național Brukenthal
Iași: Edu Tech Fest – Ediția a IV-a, eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și învățare
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 11:32

Iași: Edu Tech Fest – Ediția a IV-a, eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și învățare

Edu Tech Fest – Ediția a IV-a – eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și...

Iași: Edu Tech Fest – Ediția a IV-a, eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și învățare
„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 10:04

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani

În tradiția ultimilor ani, Muzeul Județean Botoșani va lua parte și la ediția curentă a evenimentului cultural național „Noaptea...

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani
(AUDIO) Iași: Ziua Porților Deschise la Liceul Teoretic „Ion Neculce”
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 08:21

(AUDIO) Iași: Ziua Porților Deschise la Liceul Teoretic „Ion Neculce”

Astăzi, Liceul Teoretic „Ion Neculce” își deschide porțile pentru elevi, părinți și viitori candidați, în cadrul Zilelor Școlii,...

(AUDIO) Iași: Ziua Porților Deschise la Liceul Teoretic „Ion Neculce”
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 08:15

(AUDIO) La Botoșani va fi înființat primul parc industrial din județ

La Botoșani va fi înființat primul parc industrial din județ, un pas important în dezvoltarea economică a regiunii. Proiectul va avea un rol...

(AUDIO) La Botoșani va fi înființat primul parc industrial din județ
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 07:30

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume

Iașul va găzdui, în perioada 28–30 mai 2026, la Palatul Culturii, cea de-a XVIII-a ediție a EUROINVENT – Expoziția Europeană a...

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 06:30

Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life

Parohia Nașterea Maicii Domnului Suceava – Fundația In Memoriam și Colegiul Național Petru Rareș Suceava – Casa de Poezie Light of...

Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life
Prim plan miercuri, 20 mai 2026, 06:09

Iași: Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a

Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a: concert Puya, târg de locuri de muncă, competiții sportive și...

Iași: Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a