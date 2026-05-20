Vaslui: Accident pe DJ 248, la Rateșu Cuzei: un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 12:42

Trafic blocat astăzi dimineață pe DJ 248, în apropierea localității Rateșu Cuzei, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului și a izbit puternic un stâlp de electricitate.

La locul intervenției au ajuns de urgență pompierii de la Stația de Pompieri Negrești, cu o autospecială echipată pentru descarcerare, dar și un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui.

Din fericire, șoferul, un bărbat de 58 de ani, a reușit să iasă singur din autoturism înainte de sosirea salvatorilor. Acesta a fost preluat de ambulanță pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.

Impactul a fost suficient de puternic încât să avarieze serios stâlpul de electricitate lovit de mașină, motiv pentru care autoritățile au solicitat intervenția distribuitorului de energie electrică. În paralel, pompierii au asigurat zona pentru prevenirea unui eventual incendiu.

Polițiștii urmează acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)