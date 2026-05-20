Iași: Edu Tech Fest – Ediția a IV-a, eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și învățare

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 11:32

Edu Tech Fest – Ediția a IV-a – eveniment dedicat digitalizării educației și tehnologiilor care transformă modul de predare și învățare, organizat în perioada 21 – 22 mai 2026, la Iași.

Deschiderea oficială va avea loc pe 21 mai, de la ora 10:00, și va include intervenția domnului Sebastian Metz, Director General și Membru în Consiliul Director al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România), prezent la Iași alături de delegația AHK și reprezentanți ai unor companii membre de referință, în cadrul vizitei regionale organizate de AHK România.

Evenimentul reunește specialiști din educație și tehnologie, profesori, elevi, studenți și companii care contribuie activ la dezvoltarea unui sistem educațional modern, prin soluții digitale, AI, robotică, VR și laboratoare inteligente.

În edițiile anterioare, peste 1.000 de participanți au testat, au învățat și au creat conexiuni valoroase.

Anul acesta, experiența merge mai departe.