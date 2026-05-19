Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Iași: a fost lansat proiectul pentru înființarea unui cluster aerospațial regional

Iași: a fost lansat proiectul pentru înființarea unui cluster aerospațial regional

Iași: a fost lansat proiectul pentru înființarea unui cluster aerospațial regional
19 mai 2026, 16:44


La Iași a avut loc astăzi lansarea proiectului privind înființarea unui cluster aerospațial regional.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai universităților, cercetători, oameni de afaceri și oficiali ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est.

Nucleul acestui pol tehnologic de la Iași va fi format din facultăți de profil ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Prezent la eveniment, fostul cosmonaut Dumitru Prunariu, a explicat că actualul context geopolitic determină Uniunea Europeană să aloce fonduri masive pentru acest sector:

 

Rolul de liant între mediul academic și structurile europene va fi preluat de administrația locală. Primarul Mihai Chirica dă asigurări că municipalitatea va sprijini activ toate parteneriatele strategice:

Noul cluster promite să atragă finanțări europene majore și să creeze noi locuri de muncă înalt calificate în regiunea Moldovei, a mai transmis redactorul nostru, Constantin Mihai.

 

Etichete:
Iași: Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a
Prim plan marți, 19 mai 2026, 11:09

Iași: Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a

Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a: concert Puya, târg de locuri de muncă, competiții sportive și...

Iași: Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a
Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life
Prim plan marți, 19 mai 2026, 10:45

Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life

Parohia Nașterea Maicii Domnului Suceava – Fundația In Memoriam și Colegiul Național Petru Rareș Suceava – Casa de Poezie Light of...

Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life
Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume
Prim plan marți, 19 mai 2026, 10:30

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume

Iașul va găzdui, în perioada 28–30 mai 2026, la Palatul Culturii, cea de-a XVIII-a ediție a EUROINVENT – Expoziția Europeană a...

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume
WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai
Prim plan marți, 19 mai 2026, 10:15

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

Anotimpurile lui Antonio Vivaldi și celebre piese rock ale anilor ’70 – ’80 se întâlnesc într-un spectacol inedit, în care îi...

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai
Prim plan marți, 19 mai 2026, 09:22

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări

Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași susțin, de astăzi, Evaluarea Națională la clasa a IV-a, organizată în 156 de centre de examen....

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări
Prim plan marți, 19 mai 2026, 08:45

Vaslui: 32 de elemente de muniție, scoase din pământ în timpul lucrărilor la rețeaua de apă

Momente tensionate  în localitatea Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, unde echipa pirotehnică a Inspectoratul pentru Situații de Urgență...

Vaslui: 32 de elemente de muniție, scoase din pământ în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
Prim plan marți, 19 mai 2026, 08:26

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina

În această dimineață, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din...

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina
Prim plan marți, 19 mai 2026, 07:34

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului