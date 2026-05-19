Iași: a fost lansat proiectul pentru înființarea unui cluster aerospațial regional



La Iași a avut loc astăzi lansarea proiectului privind înființarea unui cluster aerospațial regional.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai universităților, cercetători, oameni de afaceri și oficiali ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est.

Nucleul acestui pol tehnologic de la Iași va fi format din facultăți de profil ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Prezent la eveniment, fostul cosmonaut Dumitru Prunariu, a explicat că actualul context geopolitic determină Uniunea Europeană să aloce fonduri masive pentru acest sector:

Rolul de liant între mediul academic și structurile europene va fi preluat de administrația locală. Primarul Mihai Chirica dă asigurări că municipalitatea va sprijini activ toate parteneriatele strategice:

Noul cluster promite să atragă finanțări europene majore și să creeze noi locuri de muncă înalt calificate în regiunea Moldovei, a mai transmis redactorul nostru, Constantin Mihai.