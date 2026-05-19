Romanian Creative Week continuă la Iași. Arhitectul Dragoș Ciolacu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.05.2026.

Romanian Creative Week continuă la Iași până pe 24 mai 2026. Perioada de 11 zile din mai este aleasă strategic pentru a coincide cu efervescența academică și turistică a orașului.

Publicat de mihaipohoata, 19 mai 2026, 13:52



Concentrarea activităților în acest interval permite:

Sincronizarea pilonilor: Desfășurarea simultană a Romanian Fashion Week, Visual Arts și Creative Business Blog.

Eficiența vizibilității: O densitate mare de evenimente care transformă întreg orașul într-o galerie vie, optimizând bugetul de promovare media.

Prin finanțarea strategică, FEPIC poate asigura:

Stabilitatea Infrastructurii: Menținerea standardelor tehnice înalte pentru podiumurile de modă și instalațiile de New Media Art.

Gratuitatea accesului la evenimente cheie: Menținerea componentei de utilitate publică, permițând accesul liber al publicului la majoritatea expozițiilor în aer liber și conferințelor.

Componenta Strategică: Parteneriate Academice și Formare Profesională.

Un element de unicitate care distinge Romanian Creative Week de alte festivaluri de profil este integrarea organică a mediului universitar în structura evenimentului.

RCW nu este doar o platformă de expunere, ci un veritabil laborator educațional interactiv.

Detalii ne oferă arhitectul Dragoș Ciolacu, astăzi, marți, 19 mai 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Dragoș Ciolacu, arhitect.