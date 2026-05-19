Romanian Creative Week continuă la Iași. Arhitectul Dragoș Ciolacu cu Mihai Florin Pohoață la "Pulsul Zilei" – 19.05.2026.

Romanian Creative Week continuă la Iași până pe 24 mai 2026. Perioada de 11 zile din mai este aleasă strategic pentru a coincide cu efervescența academică și turistică a orașului.

Publicat de mihaipohoata, 19 mai 2026, 13:52


Concentrarea activităților în acest interval permite:

Sincronizarea pilonilor: Desfășurarea simultană a Romanian Fashion Week, Visual Arts și Creative Business Blog.

Eficiența vizibilității: O densitate mare de evenimente care transformă întreg orașul într-o galerie vie, optimizând bugetul de promovare media.

Prin finanțarea strategică, FEPIC poate asigura:

Stabilitatea Infrastructurii: Menținerea standardelor tehnice înalte pentru podiumurile de modă și instalațiile de New Media Art.

Gratuitatea accesului la evenimente cheie: Menținerea componentei de utilitate publică, permițând accesul liber al publicului la majoritatea expozițiilor în aer liber și conferințelor.

Componenta Strategică: Parteneriate Academice și Formare Profesională.

Un element de unicitate care distinge Romanian Creative Week de alte festivaluri de profil este integrarea organică a mediului universitar în structura evenimentului.

RCW nu este doar o platformă de expunere, ci un veritabil laborator educațional interactiv.

Detalii ne oferă arhitectul Dragoș Ciolacu, astăzi, marți, 19 mai 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Dragoș Ciolacu, arhitect.

 

Festivalul Sporturilor revine la Iași! 6 – 7 iunie, weekend plin de mișcare pe coline și pe asfalt! Silviu Bălan, Cătălin Damian și Alin Pintili, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 19 mai 2026, 09:59

Festivalul Sporturilor revine la Iași! 6 – 7 iunie, weekend plin de mișcare pe coline și pe asfalt! Cum se pregătesc sportivii de la...

(AUDIO)Librex/2026 – Sub semnul educației și al performanței: două apariții editoriale în colecția Academia Practică a EUAIC (I)
Emisiuni marți, 19 mai 2026, 09:39

În perioada 6 – 10 mai a.c., la Iași, în incinta Palas Mal, s-a desfășurat ediția a XXXI-a a Târgului de Carte Librex. În ziua de joi, 7...

„Adevărata frumusețe a calului constă în puterea și grația sa.” – Roy Rogers. Mugurel Doroftei, crescător de cai din Câmpulung Moldovenesc, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 18.05.2026.
Emisiuni luni, 18 mai 2026, 12:09

Un loc de relaxare creat în jurul dragostei pentru cai, un mic centru de agrement, unde copii și părinții lor se pot bucura de animalele...

#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierile la grădinițe și creșe încep pe 25 mai. Mihaela Simion, inspector pentru educație timpurie în cadrul ISJ Iași: „Pentru grădinițe sunt suficiente locuri în tot județul Iași. Nu rămân copii în afară. La grădinițe nu avem circumscripții, tocmai pentru a veni în sprijinul părinților.  
Emisiuni luni, 18 mai 2026, 11:09

Înscrierile pentru grădinițe și creșe încep pe 25 mai, după etapa de reînscrieri programată între 18 și 22 mai. Părinții pot completa...

Emisiuni luni, 18 mai 2026, 10:50

Festivalul de Educație pentru Sănătate ”Cresc sănătos – Copiii învață de la copii”. Mihaela Brebu, președinte Asociația Urbik, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Festivalul „Cresc Sănătos” în primă ediție la Iași, la Oaza Taină Vie, lângă pădure. Mihaela Brebu,...

Emisiuni sâmbătă, 16 mai 2026, 09:20

#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Fraudele online de tip delivery și cum profită infractorii de rutina noastră digitală. Mihai Rotariu, manager comunicare DNSC: ”Trebuie să ne facem niște reflexe de securitate în online, așa cum avem în viața reală.”

Telefonul mobil, aplicațiile de mesagerie și platformele de livrare au devenit parte din viața de zi cu zi. Tocmai această obișnuință este...

Emisiuni vineri, 15 mai 2026, 12:01

„În palma ta e puterea” – eveniment de conștientizare asupra violenței și abuzului, duminică, 17 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași. Elena Farcaș, organizator al proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 15.05.2026.

Evenimentul va avea loc duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 13:00, la Palatul Culturii Iași – Sala „Ștefan Procopiu”,  este deschis...

Emisiuni vineri, 15 mai 2026, 09:45

(PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural facem vorbire despre volumele de versuri SAU NU (Junimea, Iași, 2024), de...

