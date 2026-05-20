„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 10:04

În tradiția ultimilor ani, Muzeul Județean Botoșani va lua parte și la ediția curentă a evenimentului cultural național „Noaptea Muzeelor”, marcată printr-o suită de activități desfășurate la unitățile sale componente, în data de 23 mai 2026, în intervalul orar 18.00-23.00.

Program:

La Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, vizitatorii vor avea parte, pe lângă turul ghidat al expoziției permanente, de un recital de pian al lui Tudor Prisacariu, de proiecția filmelor „Enescu la răspântie de vremi” și „Enescu în Marele Război”, precum și de un moment de balet din partea studioului de dans „Claryep” din Dorohoi.

La Casa Memorială „Nicolae Iorga” din Botoșani, alături de turul ghidat al expoziției permanente, vor avea loc audiții radiofonice ale discursurilor marelui istoric, precum și un atelier de scriere creativă cu pană și peniță.

La Muzeul „Ștefan Luchian” din Ștefănești, pe lângă turul ghidat al expoziției permanente, publicul va putea participa la proiecții ale operelor marelui pictor, precum și la un atelier de pictură inspirat de opera acestuia.

Intrarea este liberă.