Romanian Creative Week a închis expoziția „Malleus Maleficarum”, găzduită de Palatul Braunstein, și a sesizat Poliția după compromiterea expoziției care include o carte de patrimoniu a Muzeului Național Brukenthal

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 10:17

Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), organizatorul Romanian Creative Week (RCW), a fost nevoită, în 19 mai 2026, să închidă expoziția „Malleus Maleficarum”, găzduită în cadrul Palatului Braunstein, aflat în administrarea Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, și să sesizeze Poliția Municipiului Iași, după ce organizatorii au descoperit distrugerea expoziției.

Reprezentanții FEPIC au constatat mutarea exponatelor și modificarea traseului expozițional fără a avea cunoștință și fără să își dea acordul pentru nicio intervenție asupra expoziției. Expoziția avea ca punct central cartea „Malleus Maleficarum”, scrisă de Heinrich Kramer, exemplar original publicat în anul 1487 și aflat în patrimoniul Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

Contextul și desfășurarea evenimentelor

În data de 13 mai 2026, cartea de patrimoniu „Malleus Maleficarum” a fost adusă de la Sibiu la Iași, în baza unui protocol/contract de colaborare și împrumut realizat între Muzeul Național Brukenthal și organizatorii expoziției din cadrul Romanian Creative Week. Documentul de împrumut avea ca obiect expunerea temporară, între 13 și 24 mai 2026, perioada de desfășurare a Romanian Creative Week la Iași, a cărții „Malleus Maleficarum”, bun cultural mobil rar, cu valoare istorică și patrimonială excepțională, care se află sub incidența regimului de protecție instituit de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Conform procedurilor, cartea de patrimoniu „Malleus Maleficarum” a fost adusă la Iași sub escorta Jandarmeriei și însoțită de un muzeograf al Muzeului Național Brukenthal, care a constatat și validat la predare îndeplinirea tuturor condițiilor de organizare, expunere, securitate și conservare prevăzute pentru prezentarea exponatului. Prezentarea cărții în cadrul expoziției de la Iași a reprezentat o premieră, acesta fiind primul împrumut al exemplarului pentru participarea într-o expoziție organizată în afara Muzeului Național Brukenthal.

În 13 mai 2026, după amplasarea cărții în stativul expozițional în care aceasta trebuia să rămână pe întreaga durată a expoziției, până în data de 24 mai 2026, muzeograful Muzeului Național Brukenthal a predat oficial exponatul, conform protocolului de împrumut, curatoarei expoziției Romanian Creative Week de la Iași, Marlene Herberth.

În seara de 18 mai 2026, organizatorii Romanian Creative Week au constatat că, după închiderea programului oficial de vizitare, au fost mutate mai multe elemente ale expoziției, fără ca organizatorii să fi fost informați în prealabil și fără ca aceștia să își fi exprimat acordul pentru modificarea spațiului expozițional ori pentru manipularea exponatelor.

Cartea de patrimoniu „Malleus Maleficarum”, considerată unul dintre cele mai influente texte ale Europei medievale și moderne, a fost mutată din spațiul expozițional. De asemenea, au fost mutate stativul cu sculptura artistei Bianca Mann, conceput special pentru protejarea cărții, precum și alte elemente ale expoziției și traseul expozițional realizat special pentru securizarea și conservarea exponatului de patrimoniu.

În urma evaluării stării expoziției și a constatării faptului că aceasta nu mai respectă forma, parametrii de securitate, condițiile asiguratorii și conceptul curatorial în baza cărora a fost autorizată și deschisă publicului, organizatorii au decis, în data de 19 mai 2026, închiderea expoziției.

În aceeași zi de 19 mai 2026, Federația Patronatelor din Industriile Creative a informat-o oficial, în scris, pe doamna Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, cu privire la decizia de închidere a expoziției.

Tot în data de 19 mai 2026, într-un răspuns transmis către FEPIC de către „colectivul Muzeului Municipal Regina Maria Iași”, organizatorului expoziției i s-a comunicat, în scris, că manipularea și mutarea cărții au fost realizate la inițiativa muzeului, fiind motivate prin necesitatea asigurării unei paze mai bune a exponatului.

FEPIC precizează că toate aceste condiții erau deja asigurate, așa cum a fost constatat și de muzeograful Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, care a predat cartea la Iași curatoarei RCW, Marlene Herberth.

Organizatorii expoziției mai precizează că stabilirea locației expoziționale a fost realizată între FEPIC și Primăria Municipiului Iași, în baza unui contract de parteneriat prin care municipalitatea a pus la dispoziția RCW mai multe spații muzeale din Iași, dotate, conform legii, cu toate măsurile de siguranță, pază și păstrare necesare, între care și Palatul Braunstein, pentru organizarea de expoziții în cadrul celei de-a șasea ediții a RCW.

Palatul Braunstein este proprietatea Municipiului Iași și se află în administrarea Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași.

Reprezentanții FEPIC fac precizarea că au asigurat, conform legii, cartea de patrimoniu „Malleus Maleficarum”, pentru protejarea valorii acesteia. Polița de asigurare a avut la bază condițiile de păstrare ale cărții-tezaur și schițele expoziției, acestea neputând fi modificate pe durata desfășurării evenimentului.

FEPIC precizează că nu deține, în acest moment, informații privind persoanele care au manipulat cartea-tezaur și celelalte obiecte din cadrul expoziției, condițiile în care acestea au fost mutate ori transportate sau spațiile în care au fost păstrate ulterior.

„Malleus Maleficarum” a fost una dintre cele mai urmărite și discutate expoziții ale ediției din acest an a Romanian Creative Week, generând dezbateri în spațiul public încă de la deschidere. În weekend-ul 16–17 mai 2026, sute de persoane au așteptat la rând pentru a vedea expoziția de la Palatul Braunstein din Iași.

Reprezentanții FEPIC stau la dispoziția instituțiilor abilitate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care au avut loc intervențiile asupra expoziției „Malleus Maleficarum”. (Comunicat Romanian Creative Week/ FOTO romaniancreativeweek.ro)