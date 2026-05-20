(AUDIO) La Botoșani va fi înființat primul parc industrial din județ

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 08:15



La Botoșani va fi înființat primul parc industrial din județ, un pas important în dezvoltarea economică a regiunii.

Proiectul va avea un rol esențial în atragerea investițiilor și va genera noi locuri de muncă.

Corespondenta noastră, Gina Poenaru, ne spune mai multe: Astăzi, de la ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, va fi semnat Actul Constitutiv al Companiei de Dezvoltare Județeană Botoșani SRL, entitatea care va coordona implementarea proiectului. Autoritățile consideră că viitorul parc industrial va avea un rol esențial în atragerea investițiilor și în dezvoltarea economiei locale, prin crearea unei infrastructuri moderne dedicate activităților de producție și servicii. Proiectul are ca obiectiv stimularea mediului de afaceri și generarea de noi locuri de muncă în județ. Compania este rezultatul colaborării dintre mai multe administrații locale, acționariatul fiind format din Județul Botoșani, Municipiul Dorohoi și orașele Bucecea, Darabani, Ștefănești și Săveni. Reprezentanții administrației județene susțin că acest demers reprezintă un moment important pentru modernizarea și creșterea competitivității economice a județului Botoșani.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)