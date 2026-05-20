(AUDIO) Iași: Ziua Porților Deschise la Liceul Teoretic „Ion Neculce”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 08:21

Astăzi, Liceul Teoretic „Ion Neculce” își deschide porțile pentru elevi, părinți și viitori candidați, în cadrul Zilelor Școlii, eveniment care marchează și 77 de ani de existență ai instituției.
Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere oferta educațională și activitățile unei unități de învățământ aflate în program de pilotare națională.
Manifestările debutează cu o masă rotundă dedicată educației inovatoare, la care participă reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile și ai sistemului educațional. În zilele de 21 și 22 mai, școala va putea fi vizitată de la ora 09:00, iar elevii și părinții vor putea asista la lecții și activități desfășurate în sistem step-by-step și prin învățare bazată pe proiecte.
Vor fi organizate și activități transdisciplinare, vizite în laboratoare, dar și un festival al interculturalității, duopă cum a declarat directorul instituției, Marilena Bârsan.
Marilena Bârsan: La finalul săptămânii, vom avea un festival al interculturalității, la care sunt invitați copii din mai multe școli din Iași și din județul Iași, copii care reprezintă etnii diferite și care vor veni cu momente artistice specifice etniei din care fac parte.
Directorul instituției, Marilena Bârsan, a mai declarat că Liceul ”Ion Neculce” din Iași continuă procesul de pilotare și aplică metode alternative de predare la ciclurile primar și gimnazial, iar din toamnă va pilota planuri cadru aletrnative pentru liceu.
Marilena Bârsan: Pentru anul următor școlar mai avem încă locuri la clasa pregătitoare de step-by-step și vă așteptăm cu drag să vă înscrieți. Este o clasă care va funcționa într-o școală în care există masă caldă gratuită, pentru că suntem în programul național Masă Sănătoasă. Mai avem oferta liceală, care ține de înscrierea copiilor la clasa a noua, la profilul uman științe sociale, și este o ofertă, să spunem, un pic specială, pentru că în acest an noi vom pilota planuri-cadru, în contextul pilotării strategice la nivel național.
(Radio Iași/ Andreea daraban/FOTO radioiasi.ro)
