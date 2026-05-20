Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.05.2026.

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Trei zile de evenimente cu artiști de marcă ai scenei românești. Adjudul devine, în perioada 22-24 mai 2026, capitala culturală a emoției, teatrului și muzicii, odată cu desfășurarea celei de-a V-a ediții a Festivalului de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”, găzduit de Casa de Cultură „Tudor Vornicu”.

Publicat de mihaipohoata, 20 mai 2026, 11:49



Ediția din acest an propune un program amplu, cu 9 evenimente majore, desfășurate pe parcursul a trei zile și cu peste 20 de artiști consacrați și invitați speciali din teatru, film și muzică.

Unul dintre punctele forte ale ediției din 2026 îl reprezintă prezența unor nume importante ale scenei românești, care dau festivalului vizibilitate și relevanță la nivel național: Maia Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Paul Surugiu Fuego, Marina Florea, Mihai Trăistariu, Vasile Muraru, Valentina Fătu, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Ileana Popovici, Laurențiu Damian, Vasilica Tătaru, Adrian Artene, Daniela Tănase, Alexandru Brădățan, Octavian Strunilă, Paul Ipate, Dana Dembinski, Emil Măndănac, Andreea Mateiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Andreia Măcelaru Șofron, Alexandra Paftală și mulți alții.

Andrei Giurgia, manager Asociația Artis: „Ediția a V-a a festivalului confirmă continuitatea unui proiect cultural construit cu responsabilitate și respect față de public. Am gândit programul acestei ediții ca o întâlnire între mari artiști ai scenei românești și publicul din Adjud, într-un cadru care pune în valoare teatrul, muzica și filmul la cel mai înalt nivel artistic. Festivalul rămâne un reper cultural pentru oraș și un omagiu constant adus memoriei lui Ion Dichiseanu”.

George Claudiu Nica, primarul Municipiului Adjud: „Este o bucurie să vedem cum Adjudul devine, pentru câteva zile, un loc de întâlnire al artiștilor consacrați și al tinerelor talente, al publicului de toate vârstele, dar mai ales al celor care cred în puterea artei de a uni oameni.

Le mulțumesc organizatorilor, partenerilor și tuturor celor implicați pentru dedicarea și profesionalismul de care dau dovadă. Le mulțumesc anticipat invitaților noștri pentru prezența lor pe scena adjudeană în cadrul acestui festival și îi încurajez pe toți adjudenii să participe activ la manifestările pregătite”.

Un moment special In Memoriam Ion Dichiseanu cu Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu, astăzi, miercuri, 20 mai 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu.