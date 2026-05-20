(AUDIO) Iași: Reuniunea Anuală a Oftalmologilor (20 – 23 mai)

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 12:34

20-23 mai – RAO 2026 – Peste 450 de medici oftalmologi și de alte specialități, reuniți la Iași

Cea de-a 62-a ediție a Reuniunii Anuale a Oftalmologilor și cea de-a 19-a Reuniune Oftalmologică a Asistenților Medicali se desfășoară în perioada 20–23 mai 2026, la Iași.

Pe lângă sesiunile tradiționale, programul include și sesiuni interdisciplinare dedicate afecțiunilor sistemice cu implicații oftalmologice, subliniind importanța colaborării între specialități în abordarea integrată a pacientului. În program sunt incluse prezentări, workshop-uri și mese rotunde, susținute de experți de renume.

Amănunte de la doamna profesor doctor Camelia Bogdănici, președintele Congresului RAO 2026: Tema manifestării de acest an este excelența în oftalmologie, dar, ca o particularitate, anul acest ne-am axat foarte mult pe modificările oculare care apar precoce sau după un anumit tratament în cadrul unor boli sistemice, de aceea avem invitați colegi din specialități medicale sau chirurgicale. De asemenea, o particularitate a acestui an este că, în cadrul congresului, o serbăm pe doamna profesor Marie-Jose Tassignon. I se va desemna ordinul de Doctor Honoris Causa la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Doamna profesor este o personalitate în lumea internațională oftalmologică, este profesor universitar în Belgia și dumneaei are extrem de multe inovații în ceea ce înseamnă chirurgia la copil, în mod special chirurgia cataractei. Ocupăm toată aria de patologie oftalmologică și, nu în ultimul rând, avem și o secțiune în ceea ce privește inteligența artificială și patologia oculară.

