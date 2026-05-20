Consultările pentru desemnarea unui nou premier continuă, joi, la Palatul Cotroceni

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2026, 12:30

Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua, mâine, de la ora 9:00, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan îi va invita la discuţii, de câte o oră, despre situaţia economică şi politică a ţării, pe senatorii şi deputaţii din grupurile parlamentare Uniţi pentru România şi PACE – Întâi România, precum şi pe cei neafiliaţi. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorităţi care să susţină un viitor guvern.

După discuţiile de acum două zile, preşedintele Nicuşor Dan a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate şi să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Până acum, nicio formaţiune nu pare dispusă să cedeze. PSD vrea un guvern cu puteri depline până la 1 iulie, dar nu va susţine un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL şi USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte social-democraţii, iar AUR i-a cerut preşedintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR şi grupul minorităţilor naţionale vor susţine o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare prooccidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituţional, ordinea intrării partidelor la discuţii nefiind conformă cu ponderea deţinută în Parlament. (Rador/ FOTO AI)