„Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași. Artista Diana Furnică, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 10:54
Omul care aduce vestea
„Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași
Artista Diana Furnică, în matinal cu Adina Șuhan:
Mesajul artistei:
„Pentru că vocile mari ale muzicii ușoare românești rămân peste timp, vă invit cu drag să petrecem o seară împreună la Negru Zi, în memoria Mădălinei Manole.
�� De data asta nu joc, ci voi interpreta câteva din melodiile ei. Dacă actorul construiește lumi interioare și spune povești, acum vă voi dărui o POVESTE DE MAI. ��
✨ Va fi un spectacol despre feminitate, fragilitate, iubire și amintiri care nu dispar din noi toți.
��️Data: 28 mai, ora: 18.00”