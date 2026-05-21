METEO: Averse, descărcări electric și intensificări ale vântului în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 10:50


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare.Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 21 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea

Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06 – 22 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea

Vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.

