METEO: Averse, descărcări electric și intensificări ale vântului în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 10:50
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare.Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 21 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea
Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06 – 22 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea
Vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.