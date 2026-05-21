Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 11:12

La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est, în cadrul proiectului FreeYaMind Campus, realizat în parteneriat cu IBM. Investiția depășește 100 de milioane de euro și promite să transforme cercetarea științifică, securitatea digitală și formarea specialiștilor în tehnologii avansate.
Sistemul urmează să fie livrat în toamna acestui an și va oferi acces direct la infrastructură de calcul cuantic pentru cercetători, universități și companii. Un rol central în dezvoltarea acestui ecosistem îl are Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, implicată deja în programe de educație și cercetare în domeniu.
Andreea Arusoaie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Informatică, a explicat în emisiunea Starea Educației, că  un calculator cuantic funcționează diferit față de unui clasic.
Andreea Arusoaie: Un calculator cuantic, în principiu, este proiectat folosind legile fizicii cuantice, adică este proiectat altfel față de calculatorul clasic. Un calculator clasic folosește biți 0 și 1 să proceseze informația, pe când calculatorul cuantic folosește biți cuantici să proceseze informația, adică 0-1, dar poate fi și o combinație de 0 și 1, adică pot fi și 0 și 1 în același timp. Asta ar permite, practic, lucrul cu mai multe stări, asta permite viteză de calcul, asta ar fi o diferență. Evident, fiind proiectat altfel, va fi folosit altfel. Nu o să putem, spre exemplu, să citim e-mail-uri pe calculatorul cuantic, în schimb putem să rezolvăm probleme foarte greu de rezolvat cu tehnologia pe care o avem acum.
Specialiștii spun că noile sisteme ar putea revoluționa securitatea datelor, logistica, inteligența artificială și dezvoltarea de medicamente și materiale noi.
Pentru mediul academic ieșean, proiectul reprezintă un pas major, care va oferi studenților și cercetătorilor acces direct la una dintre cele mai avansate tehnologii ale viitorului, a mai spus Andreea Arusoaie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Informatică a Universității ”Al. I Cuza” din Iași.
Andreea Arusoaie: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” este partener cheie în cadrul acestui ”Quantum Innovation Center”, împreună cu universitățile din Iași și, încă de anul trecut, prin intermediul ”Quantum Innovation Center” avem acces, în cloud, la calculatoarele cuantice. Asta înseamnă că, practic, putem să ne testăm cercetarea, algoritmii pe care i-am dezvoltat, putem să publicăm, putem să validăm rezultatele pe care le-am obținut. De asemenea, am beneficiat prin intermediul acestui proiect și de formare din partea celor de la IBM.
(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)
