Prima pagină » Știri » Prim plan » Noaptea Muzeelor 2026 la MNLR Iași: acces gratuit la 13 muzee și un program cultural special

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 12:43

Muzeul Național al Literaturii Române Iași invită publicul larg la Noaptea Muzeelor, sâmbătă, 23 mai 2026.

Între orele 17:00 și 22:00 (ultimul acces la ora 21:30), accesul va fi gratuit la 13 muzee din rețeaua instituției:

  • Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene
  • Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii
  • Muzeul „Ion Creangă” Iași – Bojdeuca
  • Casa Muzeelor (Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism și Muzeul Pogromului de la Iași)
  • Muzeul „Mihai Eminescu”
  • Colecția „Istoria teatrului românesc”
  • Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”
  • Muzeul „Otilia Cazimir”
  • Muzeul „Mihai Codreanu”

MNLR Iași propune și o serie de evenimente artistice, realizate în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și „Muzee de la sat”. Astfel, la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene va avea loc „Midnight Mind”, un performance art susținut de artistul Titus Ivan, programat între orele 17:00 și 21:30. La ora 19:30, Bianca Baciu (studentă UNAGE, specializarea Coregrafie) va interpreta coregrafia „Discurs interior”, în coordonarea conf. univ. dr. Lorette Enache.

La Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, între orele 18:00 și 19:00, studenții de la specializarea Coregrafie a UNAGE vor prezenta momentele coregrafice „Showcase” și „Identity”. Interpretează Andra Horohai, Sandra Grigoraș, Bianca Baciu, Maria Curea, Gabriela Toma, Bianca Colța, Ana-Maria Roșu, Maya Chelban și Loredana Iarmoliu, în coordonarea conf. univ. dr. Lorette Enache.

Pe tot parcursul serii, timp de 4 ore, la Casa Muzeelor, în Sala „Avram Goldfaden”, artistele Alina Bica și Daria Frozinschi vor realiza un performance de pictură murală live, creând o operă de artă în fața publicului. Totodată, începând cu ora 19:00, 15 studenți ai Facultății de Teatru (Specializarea Păpuși și Marionete), coordonați de dr. Giuseppe Torboli, vor prezenta o instalație teatrală interactivă.

La Muzeul „Mihai Eminescu”, între orele 17:00 și 21:00, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze patrimoniul cultural prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală (VR). Experiența este realizată cu sprijinul lui Cosmin Murarașu, coordonatorul proiectului „Muzee de la sat”.

La Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, la ora 20:00, va avea loc recitalul de muzică tradițională „Memoria cobzei”, susținut de Daniela Furtună (cobză) și Lavinia Răileanu (voce), artiste de la  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată de Consiliul Europei, UNESCO și ICOM, Noaptea Muzeelor este unul dintre cele mai importante evenimente culturale internaționale. În România, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR). Ediția 2026 a Nopții Muzeelor la MNLR Iași este integrată seriei de activități din programul UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.

Mai multe detalii se află pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro.

