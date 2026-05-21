Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara



Ziua Eroilor a fost marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare şi religioase organizate în toată ţara.

În toate lăcaşurile de cult au fost trase clopotele, iar în instituţiile publice s-a păstrat un moment de reculegere.

De asemenea, reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare din străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

Și la Iași, ceremonialuri militare și religioase au avut loc astăzi în Cimitirele Eroilor.

La parcelele ostașilor căzuți în cele două războaie mondiale, oficialitățile locale și cetățenii au adus un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, a subliniat importanța acestei zile, arătând că astăzi îi omagiem pe toți ostașii căzuți la datorie pe câmpurile de luptă, în războaiele de independență și de reîntregire națională.

Prezent la eveniment, primarul Mihai Chirica a vorbit în alocuțiunea sa despre tripla semnificație a zilei de astăzi, zi de rugăciune, de memorie istorică și de profundă recunoștință națională.

Manifestările de la Iași s-au încheiat cu depuneri de coroane și defilarea Gărzii de Onoare, a mai transmis redactorul nostru Constantin Mihai.