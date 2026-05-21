Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara

Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara

Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara
21 mai 2026, 16:54


Ziua Eroilor a fost marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare şi religioase organizate în toată ţara.

În toate lăcaşurile de cult au fost trase clopotele, iar în instituţiile publice s-a păstrat un moment de reculegere.

De asemenea, reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare din străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

Și la Iași, ceremonialuri militare și religioase au avut loc astăzi în Cimitirele Eroilor.

La parcelele ostașilor căzuți în cele două războaie mondiale, oficialitățile locale și cetățenii au adus un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, a subliniat importanța acestei zile, arătând că astăzi îi omagiem pe toți ostașii căzuți la datorie pe câmpurile de luptă, în războaiele de independență și de reîntregire națională.

 

Prezent la eveniment, primarul Mihai Chirica a vorbit în alocuțiunea sa despre tripla semnificație a zilei de astăzi, zi de rugăciune, de memorie istorică și de profundă recunoștință națională.

 

Manifestările de la Iași s-au încheiat cu depuneri de coroane și defilarea Gărzii de Onoare, a mai transmis redactorul nostru Constantin Mihai.

 

Etichete:
(AUDIO) La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est
Regional joi, 21 mai 2026, 11:12

(AUDIO) La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est

La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est, în cadrul proiectului FreeYaMind Campus, realizat în...

(AUDIO) La Iași, va fi instalat primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est
METEO: Averse, descărcări electric și intensificări ale vântului în Moldova
Regional joi, 21 mai 2026, 10:50

METEO: Averse, descărcări electric și intensificări ale vântului în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă...

METEO: Averse, descărcări electric și intensificări ale vântului în Moldova
Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță
Regional joi, 21 mai 2026, 09:59

Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță

Asociația Asociația Surâsul Albastru anunță lansarea oficială a evenimentului caritabil „Conferințele Binelui”, care va avea loc pe 23 mai...

Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță
Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)
Regional joi, 21 mai 2026, 09:54

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” – Trei zile de evenimente cu artiști de marcă ai scenei românești...

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)
Regional joi, 21 mai 2026, 09:45

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00,...

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Regional joi, 21 mai 2026, 07:27

Ateneul ieșean celebrează luna iunie prin concerte de excepție la Palatul Culturi

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul la o experiență culturală de excepție pe parcursul lunii...

Ateneul ieșean celebrează luna iunie prin concerte de excepție la Palatul Culturi
Regional joi, 21 mai 2026, 07:25

Conferința Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași: Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții

Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și în colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”  și...

Conferința Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași: Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții
Regional joi, 21 mai 2026, 06:55

Iași: Zilele Revistei Convorbiri literare (21 – 23 mai 2026)

Ediția a XXX-a a Zilelor Revistei Convorbiri literare va avea loc în perioada 21-23 mai 2026. Acțiunea va debuta joi, 21 mai 2016, ora 17, la Casa...

Iași: Zilele Revistei Convorbiri literare (21 – 23 mai 2026)