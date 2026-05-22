Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad: Lucrări de reabilitare la acumularea Cuibul Vulturilor din județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 11:45

Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad anunță demararea procedurilor de achiziție publică în vederea realizării obiectivului de investiții „Intervenții în regim de urgență pentru reabilitare echipamente hidromecanice și turn de manevră la acumularea Cuibul Vulturilor – râu Tutova, județul Vaslui”.

Acumularea permanentă Cuibul Vulturilor, amplasată pe râul Tutova, reprezintă un obiectiv strategic pentru județul Vaslui și municipiul Bârlad, având un rol esențial în alimentarea cu apă a populației, apărarea împotriva inundațiilor, asigurarea debitului ecologic pe râurile Tutova și Bârlad, precum și în susținerea activităților de irigații și piscicultură.

Investiția urmărește creșterea gradului de siguranță în exploatare a acumulării și modernizarea infrastructurii hidrotehnice existente, prin realizarea unor lucrări urgente de reabilitare a echipamentelor hidromecanice și a turnului de manevră.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea siguranței în exploatarea acumulării, asigurarea continuității alimentării cu apă brută a municipiului Bârlad, reducerea riscului de inundații și protejarea populației, infrastructurii și obiectivelor socio-economice și protecția mediului și a biodiversității.

Durata totală pentru prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor este de 180 de zile, astfel:

• 30 de zile pentru elaborarea documentației tehnice de execuție;

• 150 de zile pentru execuția lucrărilor, în baza documentației tehnice elaborate de proiectant.

Valoarea estimată a contractului pentru serviciile de proiectare, inclusiv asistența tehnică, este de 160.000 lei fără TVA, iar valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 3.840.000 lei fără TVA.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8.06.2026 ora.15.00.

