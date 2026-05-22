(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 11:18

Peste 200 de designeri și 100 de modele vor fi prezenți pe cel mai mare podium din România la „Romanian Fashion Week”, eveniment care se desfășoară de astăzi până duminică la Iași.

Cu o tradiţie de peste 25 de ani, Romanian Fashion Week este cel mai important eveniment de modă găzduit în țara noastră.

Inițiatoarea manifestării, Irina Schrotter, a precizat că anul acesta vor fi prezente la Iași toate școlile de design vestimentar din România, dar și din Republica Moldova.

Irina Schrotter: 200 de designeri sunt în eveniment pentru că avem toate universitățile de design din țară și din Chișinău. E o deplasare mare de forțe din zona de modă, care demonstrează și confirmă faptul că moda românească are o școală care formează specialiști exact ca afară și care își fac treaba foarte, foarte bine. Și noi de-aia suntem aici, suntem o platformă care dăm voce tinerilor creativi din toate industriile pe care noi le aducem în evenimentul nostru. De fapt, ăsta e mesajul pe care Romanian Creative Week îl transmite tuturor, încercând să le spunem că e bine să fie organizați, că e bine să se prezinte împreună breslele, pentru că în felul acesta dispare interesul personal și apare interesul de grup, de comunitate, de breaslă, care atrage atenția presei și care face lucrurile mult mai ușoare și mult mai posibile.

Programul de astăzi al Romanian Fashion Week include evenimentele „New Wave Competition” și „New Wave Selection”, cu începere de la ora 17:00, respectiv 20:00, la Palatul Culturii și în Parcul Palas Mall.

40 de artiști plastici prezintă, începând de astăzi, la Iași, creațiile „New Media District” din cadrul Romanian Creative Week.

Ca și la edițiile precedente, prezentarea proiectelor are loc pe Bulevardul Carol I, pe segmentul cuprins între Casa Studenților și Casa Universitarilor.

Curatorul, Andrei Cozlac, a precizat că tema expozițiilor din acest an este „Ludic Manifest” și include instalații interactive, sculptură digitală și evenimente de tip „performance”.

Andrei Cozlac: Tema de anul acesta de la „New Media District”: „Ludic Manifest” ne pune o întrebare foarte, foarte simplă și anume dacă ne mai permitem, în ziua de astăzi, să creăm spații în care să ne apropiem și să ne bucurăm. De altfel, și tema generică a Romanian Creative Week, „Joy”, este o temă curajoasă. Mi se pare că ne-am dat seama că am început să vorbim din ce în ce mai puțin despre aspectele care ne unesc, aspectele care ne bucură și pentru care merită să luptăm în viața de zi cu zi. Avem lucrări foarte interesante, foarte puternice, sunt în jur de 34 de proiecte, atât singulare cât și colective.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

