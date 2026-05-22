Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » 90 de adolescenți din Iași învață să gătească sănătos – ateliere practice în cadrul programului Pepcolandia 2026

90 de adolescenți din Iași învață să gătească sănătos – ateliere practice în cadrul programului Pepcolandia 2026

90 de adolescenți din Iași învață să gătească sănătos – ateliere practice în cadrul programului Pepcolandia 2026

Publicat de Lucian Bălănuţă, 22 mai 2026, 10:36

Asociația Vegania a lansat, în cadrul programului Pepcolandia 2026, proiectul „Ce pui în farfurie îți construiește ziua” – o serie de 6 ateliere practice de alegere și gătit adresate a 80–90 de adolescenți (14–18 ani) din şcoli din municipiul Iași, desfășurate în perioada mai–septembrie 2026. Proiectul răspunde unei nevoi concrete: deși știu că ar trebui să mănânce sănătos, puțini adolescenți au abilitățile practice să o facă – o realitate confirmată de experiența organizației cu peste 1.100 de elevi din Iași. Proiectul este finanțat de către un retailer european de tip discount.

Atelierele se desfășoară în grupe mici de 12–15 participanți și includ exerciții de citire a etichetelor, prepararea unor rețete simple și echilibrate și aplicații în aer liber. Fiecare participant își asumă săptămânal o provocare „7 zile – 1 obicei”, pe care o aplică acasă împreună cu familia, extinzând impactul proiectului dincolo de sala de atelier.

„Atelierele noastre nu predau teorie – oferă experiențe directe din care abilitățile rămân. Fiecare adolescent pleacă știînd să facă ceva concret cu ce pune în farfurie.” , au precizat reprezentanții Asociației Vegania.

Proiectul își propune ca, după încheierea activităților, beneficiarii să plece cu abilități concrete de a alege și pregăti alimente sănătoase, să integreze cel puțin un obicei alimentar nou în rutina zilnică și să devină, la rândul lor, o sursă de inspirație pentru familiile lor. Alături de cei 80–90 de adolescenți implicați direct, proiectul estimează un impact indirect asupra a 200–300 de persoane din familiile și mediile educaționale ale participanților.

Pe termen lung, proiectul contribuie la construirea unei generații care înțelege că alegerile alimentare nu sunt un moft, ci o responsabilitate față de propria sănătate și față de mediu. Prin implicarea familiei și prin abordarea practică, schimbările nu rămân în sala de atelier — ele intră în bucătăriile din Iași și, odată cu ele, în obiceiurile unei întregi comunități.

(FOTO Facebook Asociația Vegania)

Etichete:
(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
Regional vineri, 22 mai 2026, 11:18

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an

Peste 200 de designeri și 100 de modele vor fi prezenți pe cel mai mare podium din România la „Romanian Fashion Week”, eveniment care se...

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Regional vineri, 22 mai 2026, 10:52

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă...

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Regional vineri, 22 mai 2026, 07:25

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Regional vineri, 22 mai 2026, 07:16

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt

Premieră la Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național din Iași – „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de...

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Regional vineri, 22 mai 2026, 06:58

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a

În municipiul Iași, concursurile vor avea loc în cinci unități de învățământ, iar peste 1.000 de elevi sunt așteptați să participe la...

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a
Regional vineri, 22 mai 2026, 06:20

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”
Regional vineri, 22 mai 2026, 06:05

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”, realizată de Muzeul Național...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”
Regional joi, 21 mai 2026, 16:54

Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara

Ziua Eroilor a fost marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare şi religioase organizate în toată ţara. În toate lăcaşurile de cult...

Ziua eroilor, celebrată prin ceremonii militare și religioase în toată țara