90 de adolescenți din Iași învață să gătească sănătos – ateliere practice în cadrul programului Pepcolandia 2026

Publicat de Lucian Bălănuţă, 22 mai 2026, 10:36

Asociația Vegania a lansat, în cadrul programului Pepcolandia 2026, proiectul „Ce pui în farfurie îți construiește ziua” – o serie de 6 ateliere practice de alegere și gătit adresate a 80–90 de adolescenți (14–18 ani) din şcoli din municipiul Iași, desfășurate în perioada mai–septembrie 2026. Proiectul răspunde unei nevoi concrete: deși știu că ar trebui să mănânce sănătos, puțini adolescenți au abilitățile practice să o facă – o realitate confirmată de experiența organizației cu peste 1.100 de elevi din Iași. Proiectul este finanțat de către un retailer european de tip discount.

Atelierele se desfășoară în grupe mici de 12–15 participanți și includ exerciții de citire a etichetelor, prepararea unor rețete simple și echilibrate și aplicații în aer liber. Fiecare participant își asumă săptămânal o provocare „7 zile – 1 obicei”, pe care o aplică acasă împreună cu familia, extinzând impactul proiectului dincolo de sala de atelier.

„Atelierele noastre nu predau teorie – oferă experiențe directe din care abilitățile rămân. Fiecare adolescent pleacă știînd să facă ceva concret cu ce pune în farfurie.” , au precizat reprezentanții Asociației Vegania.

Proiectul își propune ca, după încheierea activităților, beneficiarii să plece cu abilități concrete de a alege și pregăti alimente sănătoase, să integreze cel puțin un obicei alimentar nou în rutina zilnică și să devină, la rândul lor, o sursă de inspirație pentru familiile lor. Alături de cei 80–90 de adolescenți implicați direct, proiectul estimează un impact indirect asupra a 200–300 de persoane din familiile și mediile educaționale ale participanților.

Pe termen lung, proiectul contribuie la construirea unei generații care înțelege că alegerile alimentare nu sunt un moft, ci o responsabilitate față de propria sănătate și față de mediu. Prin implicarea familiei și prin abordarea practică, schimbările nu rămân în sala de atelier — ele intră în bucătăriile din Iași și, odată cu ele, în obiceiurile unei întregi comunități.

(FOTO Facebook Asociația Vegania)