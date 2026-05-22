Patric Tamaș, adolescentul ieșean cu performanțe spectaculoase în arta dramatică, la microfonul Radio România Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 10:24

Omul care aduce vestea

Patric Tamaș, adolescentul ieșean cu performanțe spectaculoase în arta dramatică, la microfonul Radio România Iași.

Adolescentul are 15 ani și a obținut, anul trecut, medalia de Aur la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), una dintre cele mai prestigioase instituții de artă dramatică din lume!

Pasiunea lui Patric pentru teatru este uimitoare iar decizia lui de a-i ajuta pe copiii și tinerii din medii vulnerabile să-și exprime pasiunea pentru arta dramatică a venit firesc.

Alege să-și foloseasă reușita pentru a-i ajuta pe copiii și tinerii din medii vulnerabile să-și găsească vocea.

Patric Tamaș, adolescentul ieșean cu performanțe spectaculoase în arta dramatică, la microfonul Radio România Iași: