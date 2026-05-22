NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 11:24

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își vor deschide porțile pentru public printr-un program special dedicat patrimoniului, artei și istoriei. 
Prezența în premieră la Palatul Culturii din Iași, a  operei „Cap de copil”, semnată de Constantin Brâncuși, va constitui punctul central al acestei ediții și va transforma vizita într-o experiență culturală cu adevărat de excepție.
Prin eleganța și expresivitatea sa, această sculptură-simbol va oferi vizitatorilor ocazia unei întâlniri speciale cu universul artistic brâncușian, transformând Palatul Culturii într-un reper cultural de referință al acestei ediții.
„Noaptea Muzeelor din acest an depășește limitele unui eveniment cultural, devenind o pagină de istorie vie pentru Iași. Etalarea sculpturii „Cap de copil” a lui Constantin Brâncuși la Palatul Culturii este o reverență în fața geniului universal și o ocazie unică oferită publicului nostru”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Accesul în Palatul Culturii se face, în intervalul ora 18.00 – 21.30, în baza unui bilet de 20 lei achiziționat de la Casa de bilete, online (Muzeu.ro) sau de la automatul de bilete din holul de la intrare.
