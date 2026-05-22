Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 10:52


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Vineri (22 mai) în cea mai mare parte a Moldovei, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sud, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și
izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60…90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06 – 22 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Vineri (22 mai), vor fi intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 mai, ora 06 – 23 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Bacău, Vrancea

Sâmbătă (23 mai), vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, cu viteze de 50…65 km/h.

Etichete:
(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 11:18

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an

Peste 200 de designeri și 100 de modele vor fi prezenți pe cel mai mare podium din România la „Romanian Fashion Week”, eveniment care se...

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:25

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:16

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt

Premieră la Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național din Iași – „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de...

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:11

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul

Peste 10.000 de joburi au fost postate de la începutul lunii mai și până acum pe eJobs.ro și alte aproape 1.500 pe iajob.ro, aceasta fiind...

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:58

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a

În municipiul Iași, concursurile vor avea loc în cinci unități de învățământ, iar peste 1.000 de elevi sunt așteptați să participe la...

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:54

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere

Procentajul funcţiilor de conducere ocupate prin împuternicire la nivelul Poliţiei Române este în prezent de peste 9%, în scădere faţă de 1...

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:20

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:05

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”, realizată de Muzeul Național...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”