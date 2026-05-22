METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 10:52
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
Vineri (22 mai) în cea mai mare parte a Moldovei, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sud, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și
izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60…90 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06 – 22 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
Vineri (22 mai), vor fi intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 23 mai, ora 06 – 23 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Bacău, Vrancea
Sâmbătă (23 mai), vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, cu viteze de 50…65 km/h.