(AUDIO) Anchetă după moartea unui elev de 15 ani la o școală din Bacău. Adolescentul s-a prăbușit în timpul pauzei
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 12:20
O echipă de control a Departamentului pentru Situații de Urgență a ajuns, în această dimineață, la Bacău, pentru a face verificări privind modul de gestionare a intervenţiei în cazul elevului de 15 ani din localitatea Buhoci care a murit la școală.
Acesta se afla împreună cu doi colegi într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.
Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare, însă fără succes.
Într-o declarație pentru Radio Iași, șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, deși cazul fusese încadrat la cod roșu, conform protocoalelor actuale, nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic.
Raed Arafat: Verificăm tot ce s-a întâmplat, de la dispecerizare până la ultimul moment al intervenției, să vedem dacă deciziile luate la dispecerat au fost decizii corecte, dacă faptul că ambulanța cu medic într-adevăr era la intervenție și a întârziat să plece, bineînțeles, totuși a plecat o ambulanță cu asistent, care era cea mai apropiată de caz. Și asistentul are, conform legii, toate prerogativele să poată duce o resuscitare cap-coadă, deci fără probleme.
Și poliţiştii efectuează cercetări în acest caz, într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.