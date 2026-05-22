Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Anchetă după moartea unui elev de 15 ani la o școală din Bacău. Adolescentul s-a prăbușit în timpul pauzei

(AUDIO) Anchetă după moartea unui elev de 15 ani la o școală din Bacău. Adolescentul s-a prăbușit în timpul pauzei

(AUDIO) Anchetă după moartea unui elev de 15 ani la o școală din Bacău. Adolescentul s-a prăbușit în timpul pauzei

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 12:20

O echipă de control a Departamentului pentru Situații de Urgență a ajuns, în această dimineață, la Bacău, pentru a face verificări privind modul de gestionare a intervenţiei în cazul elevului de 15 ani din localitatea Buhoci care a murit la școală.

Acesta se afla împreună cu doi colegi într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.

Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare, însă fără succes.

Într-o declarație pentru Radio Iași, șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, deși cazul fusese încadrat la cod roșu, conform protocoalelor actuale, nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic.

Raed Arafat: Verificăm tot ce s-a întâmplat, de la dispecerizare până la ultimul moment al intervenției, să vedem dacă deciziile luate la dispecerat au fost decizii corecte, dacă faptul că ambulanța cu medic într-adevăr era la intervenție și a întârziat să plece, bineînțeles, totuși a plecat o ambulanță cu asistent, care era cea mai apropiată de caz. Și asistentul are, conform legii, toate prerogativele să poată duce o resuscitare cap-coadă, deci fără probleme.

Reporter: Chiar dacă vorbim despre un caz cod roșu?

Raed Arafat: Cazurile de cod roșu pleacă și paramedici, dacă sunt mai aproape, pleacă și asistent medical, dacă este mai aproape, și după aceea se ia decizia suplimentării. Dar la Bacău era în tură o singură mașină cu medic, iar mașina SMURD-ului, care funcționează cu medici de la UPU, în ziua respectivă nu era în serviciu, din lipsa de medici. Asta, cel puțin, este ce ni se spune acum, urmează să verificăm.

Și poliţiştii efectuează cercetări în acest caz, într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 10:52

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă...

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:25

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:16

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt

Premieră la Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național din Iași – „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de...

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:11

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul

Peste 10.000 de joburi au fost postate de la începutul lunii mai și până acum pe eJobs.ro și alte aproape 1.500 pe iajob.ro, aceasta fiind...

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:58

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a

În municipiul Iași, concursurile vor avea loc în cinci unități de învățământ, iar peste 1.000 de elevi sunt așteptați să participe la...

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:54

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere

Procentajul funcţiilor de conducere ocupate prin împuternicire la nivelul Poliţiei Române este în prezent de peste 9%, în scădere faţă de 1...

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:20

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția itinerantă „Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică (1897–1899)”
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:05

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”

Complexul Muzeal Național Neamț are bucuria de a găzdui expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”, realizată de Muzeul Național...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”