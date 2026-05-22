(AUDIO) Anchetă după moartea unui elev de 15 ani la o școală din Bacău. Adolescentul s-a prăbușit în timpul pauzei

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 12:20

O echipă de control a Departamentului pentru Situații de Urgență a ajuns, în această dimineață, la Bacău, pentru a face verificări privind modul de gestionare a intervenţiei în cazul elevului de 15 ani din localitatea Buhoci care a murit la școală.

Acesta se afla împreună cu doi colegi într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.

Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare, însă fără succes.

Într-o declarație pentru Radio Iași, șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, deși cazul fusese încadrat la cod roșu, conform protocoalelor actuale, nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic.

Raed Arafat: Verificăm tot ce s-a întâmplat, de la dispecerizare până la ultimul moment al intervenției, să vedem dacă deciziile luate la dispecerat au fost decizii corecte, dacă faptul că ambulanța cu medic într-adevăr era la intervenție și a întârziat să plece, bineînțeles, totuși a plecat o ambulanță cu asistent, care era cea mai apropiată de caz. Și asistentul are, conform legii, toate prerogativele să poată duce o resuscitare cap-coadă, deci fără probleme.

Reporter: Chiar dacă vorbim despre un caz cod roșu? Raed Arafat: Cazurile de cod roșu pleacă și paramedici, dacă sunt mai aproape, pleacă și asistent medical, dacă este mai aproape, și după aceea se ia decizia suplimentării. Dar la Bacău era în tură o singură mașină cu medic, iar mașina SMURD-ului, care funcționează cu medici de la UPU, în ziua respectivă nu era în serviciu, din lipsa de medici. Asta, cel puțin, este ce ni se spune acum, urmează să verificăm.

Și poliţiştii efectuează cercetări în acest caz, într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)