AJOFM Iași: Prime de stabilitate și indemnizații de șomaj pentru absolvenții care se angajează



Absolvenții instituțiilor de învățământ sunt încurajați să se angajeze pe piața muncii, în acest sens fiind aprobate mai multe măsuri de sprijin financiar oferite de stat.

Tinerii care își găsesc pentru prima dată un loc de muncă pe perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate acordată în primii doi ani de activitate, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al AJOFM Iași, Adriana Sârghie:

Purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Adriana Sârghie, a mai declarat că absolvenții instituțiilor de învățământ, cu vârsta de minimum 16 ani, pot primi indemnizație de șomaj, în valoare de 330 lei, timp de șase luni:

Pe perioada înregistrării la AJOFM Iași, tinerii pot beneficia gratuit de consiliere profesională, mediere pe piața muncii și cursuri de formare profesională, ne-a mai informat colega noastră, Andreea Daraban.