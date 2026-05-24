(INTERVIU) Sebastian Barac (Gran Error), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (23.05.2026)

Publicat de cristinaspinu, 24 mai 2026, 16:51



După ce, în vara anului 2022, Antonia și băieții de la Gran Error (Marcel Botezan și Sebastian Barac), au cucerit clasamentele cu piesa ”Clap Clap”, acum, la debutul sezonului estival 2026, revin în aceeași formulă, cu ”Levitate”, o melodie cu atmosferă de vacanță și cu un videoclip filmat la malul Mării Negre, în stațiunea Costinești.

Cu un stil muzical fresh, ce îmbină influențe pop, dance și R&B, Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De-a lungul timpului ea a lansat nenumărate hit-uri și a avut colaborări de succes cu nume importante din industria muzicală, printre care Faydee, INNA, Puya, Connect-R, Jay Sean, Alex Velea și Oscar.

Marcel Botezan și Sebastian Barac, sunt cei doi producători din spatele proiectului muzical Gran Error dar și sunt și mințile creative din spatele Play & Win, unul dintre cele mai prolifice proiecte muzicale din România. Ei au produs hit-uri internaționale pentru artiști precum INNA, Antonia, Flo Rida și mulți alții. În plus, cei doi au lucrat cu Akon, Nicki Minaj și Nick Jonas și au fost premiați de-a lungul carierei lor de peste 30 de ori.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Sebastian Barac despre ”Levitate”, propunere pentru Top 20 Radio Iași.

Acultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei ”Levitate”!