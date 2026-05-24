Regizorul ieșean Cristian Mungiu intră în istoria cinematografiei după câștigarea celui de-al doilea Palme d’Or cu filmul „Fjord”

Publicat de Lucian Bălănuţă, 24 mai 2026, 11:16

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul „Fjord”. Este al doilea trofeu Palme d’Or obținut de cineastul român, după succesul din 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Prin această performanță, Mungiu intră într-un grup restrâns de regizori care au câștigat de două ori marele premiu de la Cannes. Printre cineaștii care au mai reușit această performanță se află Francis Ford Coppola, Emir Kusturica și Michael Haneke.

Filmul „Fjord” spune povestea unei familii româno-norvegiene stabilite în Norvegia. La început, familia pare să se adapteze fără probleme într-o societate care promovează toleranța și respectul pentru minorități. Situația se schimbă însă după apariția unor suspiciuni de violență domestică asupra copiilor.

Autoritățile norvegiene contestă educația strictă impusă de părinți și critică valorile religioase ale familiei. Conflictul escaladează după declanșarea unei proceduri de plasament pentru cei cinci copii ai cuplului. Înaintea galei finale de la Cannes, „Fjord” a primit alte patru distincții importante în cadrul festivalului. Lungmetrajul a fost premiat de Federația Internațională a Criticilor de Film, de Juriul Ecumenic și de juriul Premiului Cetățeniei.

Filmul a mai câștigat și Premiul Francois Chalais, acordat producțiilor dedicate valorilor jurnalismului.