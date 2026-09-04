(AUDIO) Iași: Acord de colaborare între Institutul „Matei Balș” și Rețeaua Medicală Arcadia pentru prevenirea bolilor transmisibile

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 13:01

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București și Rețeaua Medicală Arcadia au semnat, astăzi, la Iași, un acord de colaborare pentru prevenirea bolilor transmisibile.

Proiectul vizează testarea, diagnosticarea și tratarea acestor afecțiuni, prin dezvoltarea unui parteneriat între sistemul medical privat și cel public.

Acordul a fost încheiat între managerul Institutului „Matei Balș”, doctorul Adrian Marinescu, și fondatorul și directorul general al Arcadia, Dan Fiterman. Dan Fiterman a precizat în ce constă proiectul: Un pacient va putea găsi și va putea avea acces mult mai ușor la consultații gratuite și la o foarte largă paletă de consultații în această specialitate, mai ales că este o întreagă echipă care îi va întâmpina. Toate consultațiile sunt gratuite prin Casa de Asigurări de Sănătate.

La eveniment a fost prezent și președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. Acesta a oferit o declarație în exclusivitate pentru Radio Iași, menționând principalele probleme cu care se confruntă România în ceea ce privește bolile transmisibile şi prevenirea lor.

Adrian Streinu-Cercel: Din păcate, sunt foarte multe boli transmisibile pe care noi încercăm să le ținem sub control. Aș începe cu HIV-ul, pentru că această pandemie încă nu s-a terminat, dar suntem foarte aproape să-i punem capăt. De ce spun asta? Pentru că în acest domeniu au fost apărut o serie de medicamente noi, inclusiv o serie de anticorpi care sunt neutralizanți pentru HIV și cu spectrul ultralarg. O problemă care este în curs de soluționare definitivă este cea a infecției cu virusul hepatic C. Aici, medicamentele sunt deosebit de active, vindecă infecția cu virusul hepatic C și rezolvă și o problemă mare de sănătate publică, care era hepatita cronică indusă de prezența virusului hepatic C. Cea de-a treia problemă este cea legată de virusul hepatic B. Iarăși, progresele sunt foarte mari.

Potrivit directorului medical operațional al Rețelei Medicale Arcadia, Daniela Druguș, proiectul a fost gândit pe o perioadă de trei ani.

Daniela Druguș: Practic, presupune accesul pacienților în serviciile medicale Arcadia, atât pentru partea de consultație, cât și pentru partea de testare și apoi, clar, pentru etapa de diagnostic și de tratament. Monitorizarea este, iarăși, o etapă foarte importantă, pentru că, de regulă, sunt pacienți cu termeni lungi de monitorizare. Finanțarea este a Arcadiei. Arcadia susține serviciile, atât pentru partea de consultație, cât și pentru partea de testare. Valoarea va fi dată de numărul de pacienți care vor accesa acest proiect. Noi ne-am propus o perioadă de 3 ani de zile.

Proiectul „Prevenția bolilor transmisibile. Testare, diagnostic, tratament” este prezentat de organizatori drept o premieră națională, prin reunirea expertizei medicale private cu cea a Institutului „Matei Balș” și s-a semnat în contextul celebrării celor 18 ani de Arcadia, în cadrul „Conferințelor Arcadia”. (Radio Iași/ Raluca Cebere/ FOTO radioiasi.ro).