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Apel al Direcției de Mediu Vaslui pentru voluntari, de Ziua Națională a Curățeniei

Apel al Direcției de Mediu Vaslui pentru voluntari, de Ziua Națională a Curățeniei

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 11:45

Direcția Județeană de Mediu Vaslui îndeamnă cetățenii să se alăture acțiunilor de ecologizare organizate de Ziua Națională a Curățeniei, marcată, anual, în a 3-a sâmbătă a lunii septembrie.
Apelul vine în contextul în care, anul acesta, numărul celor înscriși este considerabil mai mic: aproximativ 3.000 de voluntari.
În 2025, peste 7.700 de oameni au ieșit în teren în municipiile Vaslui, Bârlad și Huși, în orașele Negrești și Murgeni, dar și în numeroase comune, într-o amplă mobilizare, în urma căreia au fost colectați peste 5.100 de saci cu deșeuri.
Directorul Direcției  Județene de Mediu, Mihaela Budianu: Te așteptăm alături de noi dacă ești elev, profesor, părinte, dacă lucrezi la o primărie, la o firmă, la o instituție, dacă pur și simplu îți pasă unde trăiești și vrei un județ mai curat. Formează echipă cu prietenii, colegii sau familia și hai să curățăm împreună Vasluiul.
Anul acesta, „Let’s Do It, Romania” va avea loc pe 19 septembrie, fiind cea mai mare mobilizare națională pentru natură. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Direcția Județeană de Mediu Vaslui)
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