(AUDIO) Parcul Copou devine capitala tradițiilor! Târgul Meșterilor Populari revine la Vaslui cu muzică, dans și creații ale meșterilor populari
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 09:49
Parcul Copou din municipiul Vaslui găzduiește, de astăzi și până duminică, o nouă ediție a Târgului Meșterilor Populari.
Evenimentul reunește oameni cu obiecte și povești, care păstrează vii tradițiile românești și din Republica Moldova.
Vizitatorii vor putea admira creațiile meșterilor populari, dar și să descopere tehnici și îndeletniciri transmise din generație în generație.
Organizatorii au pregătit momente speciale pentru fiecare zi a târgului, îmbinând expozițiile cu atelierele interactive și spectacolele folclorice, spune directorul Centrul Cultural Județean, Lucian Onciu.
Lucian Onciu: Ca de obicei, la început de toamnă, vă invităm la Târgul Meșterilor Populari. Vom avea invitați de pe întreg cuprinsul României. Sunt invitate centre de ceramică importante, dar și meșteri populari. Să mai spunem că vor fi spectacole în fiecare dintre cele trei zile.
(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO cjvs.eu)