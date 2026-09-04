(PROMO/AUDIO) O întâlnire cu destinul, memoria și iubirea – Între cătușe și iubire – noul volum al lui Dan Prisăcaru – temă a emisiunii Dialog intercultural, vineri, 4 septembrie 2026, ora 20:30, Radio Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 09:25

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural de pe undele Radio România Iași, emisiune pe care o difuzăm începând cu ora 20 și 30 de minute, relatăm de la prezentarea cărții ÎNTRE CĂTUȘE ȘI IUBIRE (proză), scrisă de către Dan Prisăcaru, eveniment desfășurat la Iași, în ziua de sâmbătă, 29 august 2026, începând cu ora 10, în Galeriile de Artă din incinta Casei Cărții. Volumul a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura PIM din târgul Iașului.

Concret, stăm de vorbă cu Mimi Rotariu și Eugen-Paul Popa, reprezentanți ai Ligii Scriitorilor Filiala Iași Nord-Est, cei care au făcut posibilă organizarea activității culturale de zilele trecute.

Scriitorul Emilian Marcu, cel care a semnat prefața cărții, un alt interlocutor al ediției, ne spune, pe scurt, povestea volumului scris de către Dan Prisăcaru.

În timpul evenimentului de zilele trecute, am avut prilejul să stau de vorbă și cu elevele surori Gabriela și Valentina-Dumitrița Rotaru, copii deștepți, intelgenți și talentați, eleve pe care le-am putut urmări interpretând câteva momente muzicale de excepție și pe care astăzi le invităm la dialog.

Aproape de finalul ediției, stăm de vorbă cu scriitorul Dan Prisăcaru, cel care ne spune povestea volumului lansat, la Iași, zilele trecute, oferindu-ne amănunte concrete și despre un alt proiect editorial la care lucrează chiar în această perioadă.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, și sigur am făcut-o, nu-mi rămâne decât a vă invita diseară, începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Eugen-Paul POPA, Liga Scriitorilor Filiala Iași Nord-Est