Începutul Noului An Bisericesc. Părintele Andrei Fabian, preot parohia Poiana Teiului, Neamț cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –01.09.2026.

Luna septembrie are o semnificație deosebită pentru credincioșii ortodocși, pentru că marchează începutul unui nou an bisericesc iar calendarul acestei luni cuprinde mai multe sărbători importante, zile de pomenire a sfinților și momente cu o însemnătate deosebită pentru viața liturgică.

Publicat de mihaipohoata, 1 septembrie 2026, 11:46



Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie și Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie sunt printre cele mai cunoscute sărbători ale începutului noului an bisericesc.

1 septembrie reprezintă în calendarul creștin-ortodox prima zi a anului bisericesc care marchează începutul unui nou ciclu liturgic, pe parcursul următoarelor 12 luni.

Pe parcursul lunii sunt prăznuiți numeroși sfinți și martiri, iar duminicile au un rol important în desfășurarea vieții liturgice.

Credincioșii ortodocși prăznuiesc pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Maria Mică, fiind primul mare praznic al noului an bisericesc și una dintre cele patru mari sărbători închinate Fecioarei Maria.

Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, după o perioadă îndelungată în care aceștia s-au rugat pentru a avea un copil.

A doua zi, pe 9 septembrie, Biserica îi pomenește pe Sfinții Ioachim și Ana.

Pe 14 septembrie este prăznuită Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, sărbătoare care amintește de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment legat de Sfânta Împărăteasă Elena și totodată, ziua amintește de recuperarea Sfintei Cruci de la perși și de readucerea acesteia la Ierusalim.

În perioada imediat următoare sunt sărbătoriți și câțiva sfinți importanți pentru spiritualitatea românească și astfel, pe 15 septembrie este pomenit Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Banatului, iar pe 16 septembrie este sărbătorit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Pe 17 septembrie sunt pomeniți Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, numele acestora fiind asociate cu virtuțile creștine Credința, Nădejdea și Dragostea.

În aceeași lună sunt pomeniți Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, Sfântul Teodosie de la Brazi, Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și Sfântul Antim Ivireanul.

Pe 20 septembrie este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, zi în care în bisericile ortodoxe este citit un fragment din Evanghelia după Marcu, care vorbește despre lepădarea de sine și asumarea crucii personale.

Anul bisericesc începe azi 1 septembrie 2026 și se va încheia pe 31 august 2027 și este marcat de ocrotirea Maicii Domnului, iar troparul specific acestei zile reflectă dorința de binecuvântare și protecție divină pentru anul care începe.

Despre această dată cere marchează nu doar începutul unui nou ciclu liturgic ci și un moment de reflecție spirituală și de recunoștință față de Dumnezeu pentru binecuvântările anului anterior avem referiri din partea părintelui Andrei Fabian, preot al parohiei Poiana Teiului, județul Neamț, astăzi marți, 1 septembrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: părintele Andrei Fabian, preot al parohiei Poiana Teiului, județul Neamț; doxologia.ro.