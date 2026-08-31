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Alexandru Chituță, o noua strategie pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași

Alexandru Chituță, noul manager interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova”, vorbește, la „Oameni și idei”, despre viitorul uneia dintre cele mai importante instituții culturale din Iași și din România.

Alexandru Chituță, o noua strategie pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași

Publicat de isoreanu, 31 august 2026, 18:46

Prioritățile noului manager interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, Alexandru Chituță, sunt promovarea mai eficientă a muzeelor din subordinea instituției și internaționalizarea activității, prin dezvoltarea colaborărilor cu instituții similare din străinătate. În ceea ce privește activitatea angajaților, noul manager își propune să stimuleze munca în echipă și să impună o mai bună disciplină a muncii.

Marți, după știrile orei 15,00, Alexandru Chituță vorbește, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, despre proiectele pe care dorește să le continue, dar și despre cele pe care intenționează să le inițieze la Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video, în direct, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube.

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