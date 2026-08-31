(AUDIO) Admiterea de toamnă începe la Universitatea „,Vasile Alecsandri” din Bacău. Peste 2.600 de locuri disponibile

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dă mâine startul celei de-a doua sesiuni de admitere din acest an! Sunt disponibile 185 de locuri fără taxă și peste 1700 cu taxă la licență, respectiv 60 de locuri bugetate și 741 cu plată la master.

Înscrierile la licență se fac până pe 11 septembrie la cele mai multe facultăți, iar la Facultatea de Inginerie până la 17 septembrie.

Prorectorul pentru etica și imaginea universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conf. univ. dr. Cristina Cârtiță Buzoianu: Pentru programele de master, perioada de înscriere se încheie între 10 și 16 septembrie, în funcție de facultate, a declarat prorectorul pentru Etica și Imaginea universității, conf. Univ. Dr. Cristina Cârtiță Buzoianu. Candidații au la dispoziție pentru studiile universitare de licență un număr de 185 de locuri bugetate și peste 1700 de locuri cu taxă, iar pentru studiile universitare de master 60 de locuri bugetate și 741 de locuri cu taxă. Oferta educațională a universității include 38 de programe de studii universitare de licență, 10 programe de licență dual, 26 de programe de master, 6 programe de master dual și 3 programe de doctorat.

Totodată, prorectorul Cristina Cârtiță Buzoianu a mai decalarat că în septembrie va fi organizată admitere și la doctorat, precum și la programele de conversie profesională pentru cadrele didactice.

Înscrierile se pot face online, pe platforma de admitere a universității, dar și la sediile facultăților, unde candidații care nu dispun de mijloace tehnice pot primi sprijin pentru completarea dosarului.

Radio Iași, Raluca Cebere, sursa foto – Radio Iași