Vaslui: Peste 70 de hectare de vegetaţie uscată au ars în urma unui incendiu produs în localitatea Bogdăneşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 07:21

Peste 70 de hectare de mirişte, vegetaţie uscată şi mărăciniş au ars, duminică, în urma unui incendiu produs în localitatea Bogdăneşti.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, pentru stingerea incendiului s-a deplasat iniţial o autospecială de stingere încadrată cu şase militari de la Detaşamentul de Pompieri Bârlad, echipajul fiind apoi suplimentat.

‘Ajuns la locul intervenţiei, echipajul de pompieri militari a constatat că arderea se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 50 de hectare. Imediat s-a solicitat în sprijin o autospecială de transport apă, încadrată cu doi militari. Incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Au ars peste 70 de hectare de mirişte, vegetaţie uscată şi mărăciniş. Cauza probabilă a fost focul deschis în spaţii deschise’, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Pompierii le recomandă cetăţenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor de vegetaţie uscată, să nu lase lumânări aprinse în locuri cu vegetaţie uscată, să nu folosească focul deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau pentru arderea resturilor vegetale sau în cazul în care fac acest lucru să se asigure că au la îndemână o sursă de apă, să nu arunce la întâmplare ţigări aprinse ori alte surse de foc în zonele cu vegetaţie uscată şi să sune de urgenţă la numărul 112 în cazul în care observă un incendiu. (Agerpres/ FOTO ISU VS)