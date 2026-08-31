Ziua Limbii Române: cultura și identitatea românească, celebrate prin evenimente și manifestări

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 09:45

Astăzi este Ziua Limbii Române, eveniment sărbătorit în ţara noastră începând cu anul 2013.

În mai multe oraşe au loc manifestări.

Cea mai importantă are loc simultan la Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei de la Chișinău. Programul festiv cuprinde o serie de prelegeri susţinute de membrii Academiei Române şi de specialişti din institutele sale de cercetare. Cuvântările vor acoperi teme esenţiale referitoare la evoluţia şi uzul limbii române şi la statutul său identitar.

La Iași, manifestările încep la ora 10:00, în Parcul Copou, cu depuneri de jerbe la bustul poetului Mihai Eminescu. Programul continuă cu simpozionul „Limba română – comoara identității noastre”, susținut de scriitorii Nicolae Busuioc și Cassian Maria Spiridon. Ieșenii sunt invitați și la o serie de lansări de carte, realizate în parteneriat cu Editura Știința din Chișinău, dar și la un recital colectiv de poezie.

Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, parlamentul de la Chişinău a votat legea care prevedea revenirea Republicii Moldova la limba română şi la grafia latină.